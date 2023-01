Italka Brignoneová vyhrála první ze dvou super-G ve Svatém Antonu

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko): Ženy - superobří slalom: 1. Brignoneová (It.) 1:00,21, 2. Hählenová -0,54, 3. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) -0,66, 4. Worleyová (Fr.) -0,82, 5. Tipplerová (Rak.) -0,89, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,96. Průběžné pořadí super-G (po 3 z 9 závodů): 1. Curtoniová (It.) a Mowinckelová obě 140, 3. C. Suterová (Švýc.) 132, 4. Brignoneová 129, 5. Hählenová 111, 6. Puchnerová (Rak.) 110. Průběžné pořadí SP (po 20 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1195, 2. Vlhová (SR) 796, 3. Holdenerová (Švýc.) 569, 4. Gutová-Behramiová 536, 5. Bassinová (It.) 492, 6. Brignoneová 479, ...44. Dubovská (ČR) 94.