Favoritka Goggiaová vyhrála sjezd v Cortině, Shiffrinová skončila čtvrtá

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d’Ampezzo (Itálie) Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:33,47, 2. Štuhecová (Slovin.) -0,13, 3. Weidleová (Něm.) -0,36, 4. Shiffrinová (USA) -0,50, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,53, 6. Tipplerová (Rak.) -0,63. Pořadí sjezdu (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 480, 2. Štuhecová 272, 3. C. Suterová (Švýc.) a Curtoniová (It.) obě 218, 5. Ortliebová (Rak.) 198, 6. Weidleová 187. Průběžné pořadí SP (po 22 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1245, 2. Vlhová (SR) 796, 3. Gutová-Behramiová 681, 4. Brignoneová (It.) 572, 5. Goggiaová 570, 6. Holdenerová (Švýc.) 569, ...50. Dubovská (ČR) 94.