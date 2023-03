Razýmová a Janatová byly osmé v tým sprintu v Lahti, Fellner a Novák jedenáctí

Závod SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint dvojic: Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 16:28,29, 2. De Fabiani, Pellegrino (It.) -0,68, 3. Amundsen, Skar (Nor.) -2,67, 4. Grate, Anger (Švéd.) -2,94, 5. Chappaz, Jouve (Fr.) -7,44, 6. Sossau, Stölben (Něm.) -7,74, ...11. Fellner, Novák (ČR) -34,98. Ženy: 1. Ribomová, Sundlingová (Švéd.) 18:47,78, 2. Myhreová, Kalvaaová (Nor.) -4,57, 3. Gimmlerová, Rydzeková (Něm.) -5,12, 4. Joensuuová, Kaharaová (Fin.) -5,41, 5. Finková, Krehlová (Něm.) -5,46, 6. Anderssonová, Ilarová (Švéd.) -10,39, ...8. Razýmová, Janatová (ČR) -22,00.