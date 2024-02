Riiber popáté ovládl SP sdruženářů. Triumf si pojistil desátou výhrou v řadě

Muži: 1. Riiber (Nor.) 22:41,0, 2. S. Rettenegger (Rak.) -39,8, 3. Mach (Něm.) -52,1, 4. Ilves (Est.) -1:04,7, 5. T. Rettenegger (Rak.) -1:15,3, 6. Rydzek (Něm.) 1:32,9, ...41. Pažout -4:43,4, 43. Vytrval (oba ČR) -4:51,8

Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. Riiber 1670, 2. S. Rettenegger 1221, 3. Graabak (Nor.) 1165, 4. Lamparter (Rak.) 1076, 5. Ilves 918, 6. Oftebro (Nor.) 841, ...48. Vytrval 36, 65. Konvalinka (ČR) 4

Ženy: 1. Hagenová 13:41,3, 2. Mari Leinanová Lundová -1,4, 3. Westvoldová Hansenová (všechny Nor.) -42,2

Průběžné pořadí SP (po 13 z 15 závodů): 1. Hagenová 1240, 2. Westvoldová Hansenová 1120, 3. Mari Leinanová Lundová 954, ...30. Koldovská (ČR) 54