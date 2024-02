Shiffrinová po zranění: Noha se lepší, ale potřebuji čas. SP v Soldeu vynechá

Vítězka rekordních 95 závodů Světového poháru se na rozdíl od řady konkurentek nezranila vážně, vazy v jejím levém koleně vydržely. Ale připravena na závody ještě není.

„Potřebuji trochu více času, abych se doléčila a vrátila do kondice. Když jsem spadla, byla to velká rána na celou moji nohu, a natáhla jsem si řadu věcí, které mi stále způsobují bolest, i když se to každým dnem lepší,“ uvedla dvojnásobná olympijská šampionka.

Nechce návrat uspěchat. „Chci se ujistit, že moje koleno je silné a jsem schopná lyžovat naplno, až se vrátím do startovní brány,“ doplnila pětinásobná vítězka celkového hodnocení SP.

Cestu za šestým velkým křišťálovým glóbem jí mohou aktuální zdravotní problémy zkomplikovat. Švýcarka Lara Gutová-Behramiová na ni v průběžném pořadí ztrácí 95 bodů, což může už o víkendu smazat.

„Samozřejmě je v této sezoně hodně v sázce a cítím to. Ale také cítím, že v několika dalších sezonách bude spousta jiných příležitostí,“ poznamenala Shiffrinová.

Tento ročník Světového poháru ve sjezdovém lyžování je poznamenaný vážnými zraněními řady hvězd. Po operaci kolena jsou Slovenka Petra Vlhová nebo Švýcarka Corinne Suterová. Sezona skončila také pro Italku Sofii Goggiaovou, která si v tréninku zlomila holeň i kotník.

V mužském kolotoči jsou mimo hru Alexis Pinturault nebo Marco Schwarz. Shiffrinové se nejvíce dotkl úraz jejího partnera Aleksandra Aaamodta Kildeho.

Stejně jako norský lyžař si myslí, že spoluvinu má náročný program Světového poháru. „Je těžké popsat, jaké jsou aktuálně požadavky pro sportovce, kteří jezdí do patnáctky v několika disciplínách a jsou pravidelně na pódiu. Je toho opravdu moc. Jsem přesvědčená, že únava v této fázi sezony hraje roli v těch zraněních, které jsme poslední dobou viděli, včetně toho mého,“ dodala Shiffrinová.

Po andorrském Soldeu se Světový pohár lyžařek přesune do švýcarského střediska Crans Montana, kde se od 16. do 18. února uskuteční dva sjezdy a superobří slalom.