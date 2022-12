Úvodní závod v Ramsau vyhrál lídr Riiber, čeští sdruženáři nebodovali

Světový pohár v severské kombinaci Ramsau (Rakousko) Muži: 1. Riiber 24:15,4, 2. J. L. Oftebro (oba Nor.) -7,9, 3. Geiger (Něm.) -8,0, 4. Lamparter (Rak.) -18,3, 5. Graabak (Nor.) -47,1, 6. Herola (Fin.) -54,3, ...32. Pažout -2:39,5, 37. Vytrval -3:18,1, 39. Daněk -3:29,6, Portyk (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 23 závodů): 1. Riiber 498, 2. J. L. Oftebro 430, 3. Schmid (Něm.) 311, 4. R. Jamamoto (Jap.) 280, 5. Geiger 221, 6. Baud (Fr.) 213, ...41. Portyk 10, 49. Vytrval 2. Ženy: 1. Westvoldová Hansenová (Nor.) 14:31,0, 2. Hirnerová (Rak.) -56,8, 3. Armbrusterová (Něm.) -58,5, ...25. Hradilová -5:35,4, 26. Koldovská (obě ČR) -5:39,0.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 11 závodů): 1. Westvoldová Hansenová 300, 2. Hirnerová 190, 3. Hagenová (Nor.) 175, ...27. Koldovská 12, 29. Hradilová 10.