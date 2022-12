Najít správný balanc. Portyk o roli hmotnosti u sdruženářů i sezoně

Proto nadcházející volný víkend využije k přípravě. Spolu s reprezentačními kolegy zamíří do Ramsau, kde budou pilovat skoky a snažit se navázat na skokanské výkony z minulé zimy.

Další starty je čekají 15. prosince, kdy v rakouském středisku bude pokračovat Světový pohár.

„V Ramsau se mi v minulosti dařilo. Mám to tam i rád, protože mi tamní můstky připomínají ty v Harrachově,“ říká šestadvacetiletý Portyk. „S touto myšlenkou tam pojedu. Budu si víc věřit, a když k tomu přidám i pořádný trénink, snad to bude lepší.“

Mohl byste popsat, proč se vám na můstku zatím nedaří?

Nestíhal jsem odraz z hrany. Všechny skoky jsem dělal pozdě, což je v situaci, kdy se lavička dává pořád dolů a máme nízkou rychlost, hodně znát. Věřím ale, že když je začnu trefovat, jak potřebuju, bude to lepší.

Po běžecké stránce jste na tom jak?

Musím říct, že se zatím ani v běhu necítím, jak bych potřeboval. Neměl jsem před Světovým pohárem moc dalších závodů, takže mi chybí nějaké rychlé kilometry. To je ale věc, která se s každým závodem zlepšuje. Cítím se líp a líp a doufám, že až vyladím skok a budu dopadat tam, kam potřebuju, tak se mi poběží ještě lépe. Nebudu totiž muset mít tak rychlý začátek, což mi vyhovuje.

tomas_portyk_96 World Cup - Ruka ✅



Velice náročný tři závody ve třech dnech! Ale obrovsky jsem si to užil! Po špatných výkonech v tréninku přišlo velké zlepšení do závodu a za to jsem rád! Pokračujeme dál příští víkend v Norsku .

Děkuji Vám za podporu a pozitivní zprávy ❤️! Z toho mám asi největší radost. ..



#tp96 #timmyteam #nordiccombined #tatto #tattoman #sport #sportman #skijumping #fis #fisnoco #team #czechteam #teamnc #fischer #kinetixx #oneway #compressport #alpinepro #mounthain #camp #man #tattoman #mizera #worldcup #audi #autopalace



@flawia_k oblíbit sdílet odpovědět uložit

Vaším hlavním cílem bude mistrovství světa v Planici na přelomu února a března. Máte dostatek času na vyladění formy?

Věřím, že ano. Uděláme ještě spoustu skoků, budeme mít spoustu závodů, takže prostor na zlepšení ještě bude. Doufám, že nám dají dokupy můstky v Harrachově, kde bych chtěl přes svátky potrénovat. Pokud to nepůjde, klidně jsem si i říkal, že bych jel někam skákat sám.

V loňském roce vás trápily zdravotní potíže, čtyři měsíce jste v létě vůbec netrénoval. Letos bylo vše v pořádku?

Kontroly sice nevycházely tak, jak bych potřeboval, ale pracovat se s tím dalo. Mohl jsem normálně odtrénovat všechna soustředění, za což jsem byl šťastný. Ve čtvrtek jdu po delší době zase na kontrolu, tak uvidím. Doufám, že zdraví vydrží a budu se moci v klidu soustředit na závody.

O problémech jste pokaždé mluvil tak, že vám tělo najednou řeklo stop. Zjistili jste detailnější příčinu?

Ne, vůbec. Chodím pravidelně každý měsíc na odběry a kontroly. Jsem pod dozorem, takže kdyby se náhodou můj předchozí stav vracel, tak mě doktoři zastaví. Poznal bych to na sobě ale i sám. Předtím, než jsem to měl poprvé, tak jsem třeba nebyl schopný uběhnout ani pět kilometrů.

Musí být obrovské povzbuzení, když zase můžete naplno trénovat.

Samozřejmě. Když jsem začal trénovat, měl jsem do všeho větší chuť. I mě to víc bavilo. Trenéři mě dokonce museli brzdit, abych trénink nepřeháněl a absolvoval jen to, co jsem měl dané. Ale věřím, že trénink byl nastavený správně a forma bude směrem k mistrovství světa stoupat.

Říkal jste, že jste také po návratu musel trochu poupravit váhu. Podařilo se?

Podařilo. Je to i trochu paradox. Trenéři mi totiž i říkají, abych něco spíš přibral a měl víc síly.

Jak je to u sdruženářů s hmotností? Řešíte ji tolik jako třeba skokani, nebo naopak potřebujete spíš sílu na lyžích?

Všichni váhu tlačí, aby byla co nejnižší. Musí to ale dělat tak, aby měli i sílu na běh. Každý si musí najít, co mu sedí. Obecně ale platí, že každé kilo na můstku je víc znát a čím jste lehčí, tím máte větší výhodu. Bohužel to tak je. Naštěstí jsou teď nové míry a organizace FIS tlačí na to, abychom tak nízké BMI (index tělesné hmotnosti) neměli.

Jaká je třeba ideální váha na vašich 178 centimetrů?

Ideál asi nebudu splňovat nikdy. Třeba skokanský trenér by chtěl, abych měl ještě klidně o deset kilo méně, což je samozřejmě nereálné. Musím proto dělat nějaký kompromis, takže mám hranici nastavenou na 67 či 66,5 kilo.

Je těžké si ji hlídat?

Když jsem na jaře začínal s přípravou, tak jsem měl nějakých 74 kilo. Takže shodit na požadovanou váhu rozhodně jednoduché není. Navíc když máte výsledky, že máte v těle čtyři procenta tuku a pořád potřebujete jít níž, je to o těžší.

Severská kombinace. Sdruženářský tým ve složení Pažout, Daněk, Vytrval a Portyna na ZOH v Pekingu 2022. Na snímku Tomáš Portyk v akci. (17. února 2022)

Je to asi hodně o odpírání, že?

Samozřejmě. Bohužel. Když něco potřebuju shodit, tak si nemůžu dovolit nafutrovat do sebe talíř sladkého. Počítal jsem si kalorie, pomáhala mi s tím kamarádka, každý měsíc jsem chodil na testy, takže jsem to měl pod kontrolou.

Držíte se třeba i o Vánocích?

No… Třeba teď jsem asi po měsíci přijel domů, tak jsem trochu povolil. Na druhou stranu, když se pak dostanete na požadovanou váhu, můžete jíst daleko víc, než když jste ve fázi, kdy potřebujete shazovat. Nyní už to nemám tak, že bych musel hladovět. Potřebuju mít energii, takže jíst musím.

Je vám sice jen 26 let, na elitní úrovni se ale pohybujete už od sedmnácti. Když začnete závodit takhle brzy, dá se vydržet třeba do pětatřiceti?

Asi to bude dost individuální. Znám kluky, kterým je třicet plus, pořád závodí a furt je to baví. V Lillehammeru jsem třeba před závody odjel trénink s Akitem Watabem (kterému je 34 let). Povídali jsme si a říkal, že ho to pořád baví a dokud to tak bude mít, tak bude severskou kombinaci dělat pořád. Já si nějakou hranici nedávám. Dokud mě to bude bavit, budu chtít sportovat. Ale samozřejmě to nezáleží jen na tomhle.