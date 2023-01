Na horách je hrozné teplo. Vlhová o klimatické změně i vztahu s Ledeckou

Jak moc se za poslední roky proměnila vaše pozice na Slovensku? Můžete si ještě zajít bez problémů na kávu?

Změnila se dost. Na Slovensku už mě lidé znají opravdu dobře, takže je pro mě trochu těžší se tam pohybovat. Jít na kávu, aniž by mě někdo poznal? Nemožné.

Zvykla jste si na to?

Nevím, jestli si na to někdy zvyknu, ale už jsem se naučila to tolerovat. Pochopitelně občas ani já nemám náladu, ale snažím se to brát tak, že jsem známá osobnost a pozornost k tomu prostě patří.