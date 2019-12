La Venosta se blíží. Bauerovi laufaři okusí italskou novinku

Do nového závodu by tak měla odstartovat hned osmička členů Bauerova týmu, pět mužů a tři ženy. Právě ženám se skvěle vydařil úvodní individuální závod sezony v Livignu, když Kateřina Smutná brala 2. místo a Roxane Lacroixová skončila osmá.

„S jejich výsledky panuje velká spokojenost, před Katkou samozřejmě smekám. To, jak proháněla i suverénní Brittu Johanssonovou Norgrenovou, bylo super. A Roxanu v desítce vidím také moc rád. Kdyby si podobně vedly i na La Venostě, budu určitě spokojený,“ říká šéf týmu Lukáš Bauer, kterému se pro další podnik sezony podařilo zlanařit i bývalou reprezentantku Annu Sixtovou. „Povedl se jí poslední OPA Cup ve Slovinsku a zatím s námi pojede na zkoušku. Po závodě se budeme domlouvat, jak bude případná spolupráce vypadat dál.“

Mužská část týmu si v prvním individuálním závodě sezony vybrala kopec smůly, když žaludeční potíže vůbec nepustily na trať Ilju Černousova a Alexis Jeannerod se přimotal do dvou pádů. „Jeho statistika je hrůzostrašná – dva pády, zlomená lyže a pět zlomených holí. Přesto dokázal dojet na 19. místě, necelých 20 sekund za vítězem,“ ocenil výkon mužské jedničky Bauer.

„Trať v Livignu je hodně úzká a profilově to není tak náročné, takže pole se špatně roztrhává a problémy visí ve vzduchu. My jsme si to tam vybrali, i Honza Šrail měl v závěru potíže. Doufám, že na La Venostě se nám vyhnou, z fotek se mi trať zdála místy také dost úzká. Hole jsme každopádně díky skvělé spolupráci s našimi partnery z Leki doplnili,“ dodává s úsměvem.

Start a cíl druhého individuálního závodu je v italském Melangu a pojede se opět ve vysoké nadmořské výšce, kolem 1900 metrů. Trať měří 40 kilometrů a tvoří ji čtyři okruhy. „Je to kousek od Livigna, Honza Šrail se tam dokonce cestou z prvního závodu zastavil, aby si trať projel. Pro ostatní to bude úplná novinka a všichni jsou samozřejmě zvědaví nejen na trať, ale i na zázemí,“ přiznává Bauer.

Toho zatím může těšit 5. místo v pořadí týmů i umístění Kateřiny Smutné na stupních vítězů. „Byl bych samozřejmě rád, kdyby o ně Katka bojovala i teď v sobotu a Roxana zůstala v první desítce. Tam bych rád viděl i Alexise, když se mu vyhnou problémy. A bylo by fajn, kdyby mu zdárně sekundoval i zdravý Ilja Černousov,“ jmenuje ambice týmu Bauer. V barvách jeho družiny se mezi muži objeví i zmiňovaný Jan Šrail a polská dvojice Jan Antolec, Pawel Klisz.

Závod mužů začíná v sobotu v 10.00 hodin, ženy budou startovat o dvě hodiny později.