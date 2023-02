Nor Stadaas překvapil, vyhrál Jizerskou padesátku. Ženám vládla Smedasová

Jizerská padesátka (50 km) závod seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování v Bedřichově Muži: 1. Stadaas 2:05:50,0, 2. Nygaard -2,2, 3. Riege -2,4, 4. Johaug -2,8, 5. Gunnulfsen (všichni Nor.) -2,9, 6. Novak (Švéd.) -3,3, ...20. Šrail -2:08,8, 21. Štoček -2:10,2, 30. Sedláček (všichni ČR) -8:02,5. Průběžné pořadí (po 8 závodech): 1. Persson (Švéd.) 1400, 2. Pedersen (Nor.) 791, 3. Riege 733, ...28. Štoček 313, 39. Šrail 233. Ženy: 1. Smedasová (Nor.) 2:28,44,7, 2. Hedenströmová (Švéd.) -1:05,5, 3. Slindová -2:09,2, 4. Fletenová (obě Nor.) -2:30,7, 5. Dahlová -2:32,6, 6. Larssonová (obě Švéd.) -4:18,8, ...9. Schützová -3:03,0, 14. Smutná -11:52,2, 16. Grohová (všechny ČR) -12:01,5. Průběžné pořadí (po 8 závodech): 1. Smedasová 1060, 2. Dahlová 1045, 2. Larssonová 909, ...10. Schützová 593, 24. Grohová 307.