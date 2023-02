Devět tisíc lyžařů? Stále máme rezervu, říká pořadatel Jizerské padesátky

„Obrovský zájem o registrace dokazuje, jakou legendou ČEZ Jizerská 50 je,“ říká spolumajitel pořádající agentury RAUL Marek Tesař. „Patříme mezi čtyři nejvýznamnější závody na světě. Je to pro nás i pro celou Českou republiku velká prestiž.“

Čekali jste, že by se vám mohlo povést pokořit devítitisícovou hranici účastníků?

Už minulý rok jsme slavili absolutní rekord a letos jsme toto číslo dokonce překonali o další tisícovku závodníků. Vysoký nárůst nás překvapil zejména kvůli celému průběhu dosavadní zimy, kdy nepanují úplně ideální sněhové podmínky. Z účasti lyžařů máme rozhodně velkou radost, protože je vidět, že se nám daří ke sportu a pravidelnému tréninku přilákat stále více lidí.

Kam až může ale závod růst? Nemají s tím už třeba ochránci přírody problém?

I díky prodloužení Jizerské na čtyři závodní dny máme stále určitou rezervu, ale rozhodně počet účastníků nebude každý rok takto významně růst. Se všemi dotčenými organizacemi pravidelně jednáme a vždy se v této krásné přírodě chováme s maximálním respektem a k tomu vedeme i naše lyžaře. Zároveň jim ukazujeme, jakou další podobu kvalitně udržované lesy mají. Chtěl bych CHKO i Lesům ČR za spolupráci znovu poděkovat.

Momentka z Jizerské padesátky.

Jak těžké bylo udržet závod přes období covidu, které hromadnému sportování nepřálo?

Nejen pro organizátory sportovních, ale i kulturních akcí to bylo velmi náročné období. Připravovali jsme desítky variant a do posledních dní jsme nevěděli, jakou nám ministerstvo zdravotnictví dovolí uskutečnit. Při dnešním odstupu mohu naštěstí konstatovat, že pandemie nakonec neměla na Jizerskou 50 drastický dopad, a to především díky dobré spolupráci s ministrem Válkem a velkorysosti našich partnerů.

Promítá se v zájmu lidí to, že fenomén běhu na lyžích v Česku pořád sílí?

Paradoxně v tomto směru částečně pomohl právě covid, protože běžky byly jedním z mála sportů, které šlo v té době aktivně provozovat. Zvýšený zájem o běžecké lyžování tak ve výsledku může seriálu SkiTour i Jizerské 50 pomoci.

Pomáhá popularitě závodu i účast známých osobností?

Bezesporu ano. Katka Neumannová nebo Gábina Soukalová jsou velká jména nejen sportovního prostředí, ale i veřejného života obecně. Naší snahou je přilákat do stopy právě osobnosti z jiných oblastí, než je sport. Chceme ukázat, že závody v rámci Jizerské 50 jsou i pro obyčejné smrtelníky, a ne pouze pro olympioniky. Pravidelně s námi jezdí například Jakub Kohák, David Vávra, Jan Pirk a mnoho dalších.

Letos jste poprvé roztáhli program na čtyři dny. Jak se to osvědčilo?

Ještě neproběhlo finální zhodnocení akce spolu se Ski klubem, ale podle mého názoru a zpětné vazby od lyžařů je to skvělý koncept. Jednak je paleta závodů širší a každý si najde to své, zároveň z pohledu organizace dochází k rozložení náročnosti na přípravu.

Kolik lidí se na organizaci akce podílí?

Když počítáme jen tým kolem organizace závodů a logistiky lyžařů, tak je to kolem pěti set osob. Další stovky lidí se točí kolem dopravy, televizního přenosu atd. Všem zainteresovaným od nejužšího týmu až po dobrovolníky bych rád poděkoval za to, jakou atmosféru pro lyžaře připravili. To že je Jizerská 50 tam, kde je, je především jejich zásluha.

Na start Jizerské padesátky se postavila také Kateřina Neumannová.

Měli jste hodně velké nervy z počasí? V lednu bylo jaro, po závodě vlastně taky...

Už je to takový kolorit, nervy do posledního dne. Ale posunutí akce na druhý víkend v únoru se ukazuje jako ideální.

Jizerská 50 je součástí tzv. Grand Classics, kam patří top dálkové běhy. Udrží se tam?

Je to pro nás i pro celou Českou republiku velká prestiž. Patříme mezi čtyři nejvýznamnější závody na světě. Já pravidelně závody Ski Classics objíždím a jsem přesvědčen, že jak z pohledu krásného prostředí Jizerských hor, tak i v rámci servisu pro závodníky do Grand Classics zaslouženě patříme. Nyní nás čeká jednání a já doufám, že i pro příští sezony bude Jizerská 50 součástí elity.