Senzační pódium v Ga-Pa. Vyhrál Francouz Allegre, druhý Ital Boscu

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo) Muži - superobří slalom 1. Allegre (Fr.) 1:11,92, 2. Bosca (It.) -0,18, 3. Meillard -0,25, 4. Odermatt (oba Švýc.) -0,28, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,32, 6. Sejersted (Nor.) -0,45, ...53. Zabystřan (ČR) -2,32 Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 ze 7 závodů): 1. Odermatt 290, 2. Kriechmayr 219, 3. Sarrazin (Fr.) 174, 4. Allegre 153, 5. Bosca 151, 6. Haaser (Rak.) 142. Průběžné pořadí SP (po 22 z 41 závodů): 1. Odermatt 1306, 2. Sarrazin 684, 3. Feller 559, 4. Schwarz (oba Rak.) 464, 5. Kilde (Nor.) 440, 6. Kriechmayr 437, ...116. Zabystřan 11