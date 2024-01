Jsem slabá jako kuře. Ledecká místo super-G zápolí s vleklým nachlazením

„Jsem moc smutná. Viróza se mě pořád drží a jsem slabá jako kuře. Na to, abych se řítila z kopce stodvacetikilometrovou rychlostí to fakt není,“ litovala Ledecká ve zprávě pro média.

Rozhodnutí vynechat nedělní start předem konzultovala se svým trenérem. „S Franzem Gamperem jsem se dohodli, že se vrátím do postele a budu závodit, až mi bude aspoň o trochu lépe. Ráno jsem se rozcvičila a zkusila se rozjezdit na kopci, ale chybí mi síla.“

Olympijskou šampionku v super-G z Pchjongčchangu 2018 doprovází zdravotní problémy od začátku sezony. V neděli se přesune z Cortiny do Mnichova, kde se svěří do péče lékařů. Zároveň tak bude blízko Garmisch-Partenkirchenu, kde se uskuteční závody příští týden.

„I přes snahu lékařů pořád ještě nejsem schopná jít do práce. S přestávkami už se to vleče přes dva měsíce. Věřím, že mě snad už někdo dá konečně do kupy, a že si zazávodím v Garmischi.“