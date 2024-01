Po senzaci rutina. Druhé super-G v Ga-Pa opanoval Odermatt

Muži - superobří slalom

1. Odermatt (Švýc.) 1:10,13, 2. Haaser (Rak.) -0,30, 3. Von Allmen (Švýc.) -0,61, 4. Kriechmayr (Rak.) -0,64, 5. Crawford (Kan.) -0,76, 6. Sejersted (Nor.) -0,88, ...40. Zabystřan (ČR) -2,83

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 ze 7 závodů): 1. Odermatt 390 b., 2. Kriechmayr 269, 3. Haaser 222, 4. Sarrazin 174, 5. Allegre (oba Fr.) 171, 6. Bosca (It.) 164

Průběžné pořadí SP (po 23 z 41 závodů): 1. Odermatt 1406, 2. Sarrazin 684, 3. Feller (Rak.) 559, 4. Kriechmayr 487, 5. Schwarz (Rak.) 464, 6. Kilde (Nor.) 440, ...116. Zabystřan (ČR) 11