Světová šampionka Samková byla v kvalifikaci ve Feldbergu těsně druhá

Pětadvacetiletá Samková byla nejrychlejší v první kvalifikační jízdě, ve druhé Jacobellisová její čas vylepšila o tři setiny sekundy a pořadí si prohodily. Podobně dopadly dosavadních dva závody sezony SP v prosinci v italské Cervinii. Úvodní závod vyhrála Jacobellisová před Samkovou, o den později bylo pořadí opačné.

„Ve druhé jízdě jsem pokazila střední část, nepovedlo se mi to tam před velkou boulí a zpomalila jsem. Až na to to byla povedená jízda. Tři setiny jsou nula nula nic,“ uvedla Samková v nahrávce pro média. Den před kvalifikací měla potíže s ramenem, ale nijak ji neomezují. „Cítím se docela dobře, i když mi včera vypadlo rameno. Dneska to bylo dobrý,“ ujistila.

Do třetího závodu SP se také kvalifikovala z dvanáctého místa Vendula Hopjáková a byla velmi spokojená. „Za dvanáctej flek jsem strašně ráda, protože to je asi moje nejlepší umístění v kvaldě na svěťáku,“ radovala se Hopjáková, jež je v Německu bez servismana, proto využívá mimo jiné i služeb Kanaďana Jeana Philippea Trottiera, který připravuje prkna Samkové. „Máza vyšla. Moc děkuju,“ dodala.

Mezi muži neuspěl na 45. pozici Jan Kubičík.