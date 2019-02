Dlouhé čekání, ale o to lepší pocit, jásala Samková po světovém triumfu

Mistrovství světa ovládla suverénně, ani v jedné jízdě před sebe nepustila jinou závodnici. Vyhrála kvalifikaci, čtvrtfinále, semifinále a nakonec i finále.

I navzdory tomu, že se zpočátku necítila nejlépe. „V tréninkových jízdách jsem byla fakt unavená. Byla jsem z toho celá nesvá. Říkala jsem si, že ještě budu muset zvládnout tři jízdy. A ve finále to pak ještě co nejvíc tlačit,“ popisovala Samková.

V závěrečných jízdách to však nebylo znát, česká šampionka svým soupeřkám nedala šanci. „Udělalo se nádherné počasí, bylo teplo. A já se cítila fakt super.“

Co řekl trenér Samkové Marek Jelínek? "Vítězství Evy bylo dominantní. V první jízdě udělala chybu na startu, ale na rovince dokázala své soupeřky rychle předjet. Ve druhé jízdě jí start vyšel sice lépe, ale opět lehce chybovala hned na startovní rovince." Ve finálové jízdě už však trenér chyby nenašel. "Zvítězila stylem start - cíl. Bylo bez relativně větších obtíží." A pokračoval: "Náš tým už dokázal připravit závodníky a závodnice na vítězství na všech velkých akcích. Tohle byla jediná zlatá medaile, která nám chyběla. Jsme moc štastní."

Ve čtvrtfinále porazila rozdílem třídy druhou Italku Bruttovou. V semifinále zase předjela poslední olympijskou vítězku Italku Moiliovou a americkou legendu Jacobelisovou. „Ve čtvrtfinále i v semifinále jsem měla problémy na startu, bojovala jsem trochu s technikou,“ přiznala.

Do finálové jízdy si už věřila a nepřipouštěla si neúspěch. „Snažila jsem se jet hned od začátku a nedat soupeřkám šanci. Sice mě v průběhu jízdy trochu sjely, hlavně s Charlotte (Bankesovou) jsme jely na boulích vedle sebe, ale dala jsem do toho maximum a naštěstí to klaplo.“

V cíli pak mohutně Samková slavila. Běhala po dojezdové ploše a objímala se se svým týmem. „Jsem fakt moc ráda, i za tým, protože makal skvěle. Prkna jely výborně. Mám z toho zkrátka dobrý pocit,“ nešetřila chválou olympijská vítězka ze Soči.

Samková tak zlatým písmem připsala další kapitolu svého příběhu.