Viditelnost nebyla ideální. Jsem ráda, že nás na trať pustili, hlásila Ledecká

O čem ještě pro svou agenturu promluvila?

O závodě:

„Sjezd jsem si skvěle užila. Mám radost, že jsem se vešla do elitní desítky, to je vždy skvělé. V celkovém pořadí jsem spadla na druhém místo za Corinne Suterovou, což je ale také super, držím kontakt se špičkou. Jsem pyšná na sebe i celý tým. Moc jim děkuji.“

O proměnlivém počasí a mlze:

„Podmínky závod trochu ovlivnily, ale tak to prostě je. Lyžování je outdoorový sport a já jsem ráda, že nás na trať vůbec pustili. Viditelnost nebyla ideální, některé holky to měly o trochu horší, jiné o trochu lepší. Takhle to bylo.“

O zkrácené závodní trati:

„Nevím, jestli to pro mě bylo horší, nebo lepší. Doufala jsem, že se pojede seshora, protože je to krásná trať a nahoře jsou skvělé zatáčky. A ten start je takový… těžko se to popisuje, to se musí zažít. Mrzí mě, že jsem si to nemohla sjet celé, ale aspoň jsem to sjela shora dvakrát v tréninku. S počasím nikdo nic neudělá.“

O odložených závodech:

„Zatím je to rodeo, ale určitě se to bude jen lepšit. Poslední týden to vypadalo, že budeme mít nejkrásnější počasí, co jsme tu kdy měli, ale nakonec to dnes nevyšlo. Jsem i tak ráda, že to zase nezrušili, že jsme mohly jet a že se mi to takhle povedlo. A stále nás během sezony čeká ještě spoustu závodů.“

O nejbližším programu:

„V neděli ještě pojedu kombinaci, tak uvidíme, jak se stihnu rozjezdit na slalomových lyžích. Přece jen jsem na nich dlouho nestála, dám si nějakou tréninkovou jízdu po super-G. Na závod se ale moc těším, protože kombinaci jsem jela naposledy na mistrovství světa, což už nějaký ten pátek je. Pak mám pondělí na přesun a převtělení se z lyžařky na snowboarďačku. A už se těším na snowboard.“