Ledecká: Nečekala jsem, že mě po super-G přeskočí jen jedna závodnice

Dvojnásobné olympijské šampionce tak v průběžném hodnocení sjezdu patří druhá pozice, v celkovém pořadí Světového poháru figuruje Ledecká na čtrnáctém místě.

O čem Ledecká po kombinaci pro svou agenturu hovořila?

O šestém místě:

„Myslím, že to je skvělý výsledek. Jsem na sebe i celý tým moc pyšná. Těžko říct, jestli je to potvrzení dobré formy. Hlavně na slalom jsme měli tréninků málo, takže je to pro mě částečně překvapení, na druhou stranu z toho mám velkou radost a moc jsem si to užila.“

ZPRAVODAJSTVÍ z kombinace v Zauchensee

O poklesu po super-G o jedinou pozici:

„Je to pro mě velmi cenné. Rozhodně jsem nečekala, že mě přeskočí jen jedna závodnice, mám z toho velikou radost.“

O rychlé adaptaci na slalom:

„Rozježdění na slalom bylo docela rychlé, protože jsem se trošku zapomněla v čase a jízd na rozježdění jsem moc neměla. Každopádně rozjížděcí slalom byl daleko těžší, než ten závodní, byl hodně rozbitý a neměla jsem z něj dobrý pocit. Ale o to víc jsem si pak užila ten závodní.“

O náročnosti super-G a o tom, jestli na dvě pódiová umístění pro Italky mělo vliv, že trať stavěl italský trenér:

„Super-G bylo hodně náročné, v kombinaci většinou taková nebývají. Tentokrát ho ale postavili dost obtížné. Nevěděla jsem, že trať stavějí Italové. Každopádně Italkám Brignoneové (vítězka) a Bassinové (třetí) moc gratuluji, odvedly skvělou práci.“

O motivaci zařazovat lyžařské závody častěji:

„Moje motivace je pořád stejná na všechny závody, vůbec ji nemění, jaké mám zrovna výsledky. Ať už pojedeme na dva sjezdy do Banska, nebo kamkoli jinam, budu se těšit na každý závod.“