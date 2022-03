Ve Falunu vrcholí sezona běžců na lyžích, volné patnáctce vládl Nor Tönseth

Švédsko

Muži - 15 km volně: 1. Tönseth (Nor.) 31:57,6, 2. Halfvarsson (Švéd.) -9,0, 3. Amundsen -20,4, 4. Holund -21,2, 5. Nyenget -23,6, 6. Röthe (všichni Nor.) -28,2, 7. Patterson (USA) -42,0, 8. Parisse (Fr.) -46,0, 9. Leveille (Kan.) -48,9, 10. Niskanen (Fin.) a Musgrave (Brit.) oba -51,0.

Konečné pořadí distančních závodů (po 12 závodech): 1. Niskanen 493 b., 2. Bolšunov (Rus.) 418, 3. Klaebo (Nor.) 413, ...25. Novák 138, 84. Fellner (oba ČR) 5.

Konečné pořadí SP (po 23 závodech): 1. Klaebo 1375, 2. Bolšunov 878, 3. Niskanen 744, 4. Jouve (Fr.) 614, 5. Valnes (Nor.) 559, 6. Tönseth 527, ...23. Novák 270, 78. Černý 41, 86. Šeller 30, 109. Pechoušek 16, 117. Fellner 15, 132. Kalivoda 7, 145. Knop (všichni ČR) 5.

14:15 10 km volně ženy.