Zvědavost na život převážila. Švédská běžkyně Kallaová ukončí kariéru

Kallaová následuje tak norskou suverénku Therese Johaugovou, která se rozloučila jubilejním 100. vítězstvím v závěrečném závodě sezony SP ve Falunu.

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale nakonec zvědavost na život mimo vrcholovou sportovní kariéru převážila to, co by bylo potřeba vložit do jejího pokračování,“ uvedla Kallaová. Definitivní tečku chce udělat na dubnovém domácím šampionátu.

Z olympijských soutěží má Kallaová ve sbírce celkem devět cenných kovů. Vedle dvou individuálních zlatých medailí z Vancouveru 2010 a Pchjongčchangu 2018 má i titul ze štafety ze Soči 2014, šestkrát navíc získala stříbro.

Z mistrovství světa má rovněž tři zlata. Na letošních olympijských hrách v Pekingu na stupně vítězů nedosáhla.