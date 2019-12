Běžkyně na lyžích Nováková skončila ve sprintu v Davosu čtrnáctá

sprint volně:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:21,51, 2. Chanavat (Fr.) -0,05, 3. Taugböl -1,36, 4. Skar (oba Nor.) -1,54, 5. Retivych (Rus.) -3,19, 6. Hamilton (USA) -4,82, ...24. Novák, v kvalifikaci 41. Pechoušek, 51. Šeller (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 38 závodů): 1. Klaebo 520 b., 2. Iversen 419, 3. Bolšunov (Rus.) 339, 4. Niskanen (Fin.) 290, 5. Holund 276, 6. Golberg (oba Nor.) 204, ...48. Novák 16.

Ženy: 1. Svahnová (Švéd.) 2:38,54, 2. Fallaová (Nor.) -0,55, 3. Caldwellová (USA) -0,55, 4. Nilssonová (Švéd.) -0,91, 5. Něprjajevová (Rus.) -1,05, 6. Sundlingová (Švéd.) -4,78, ...14. Nováková, 23. Janatová, v kvalifikaci 44. Beranová, 49. Hynčicová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 38 závodů): 1. Johaugová 411, 2. H. Wengová (obě Nor.) 316, 3. Digginsová (USA) 285, 4. Jacobsenová (Nor.) 272, 5. Maubetová Bjornsenová (USA) 251, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 231, ...16. Razýmová (ČR) 117, 33. Nováková 34, 54. Janatová 8.