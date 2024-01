Běžeckou Tour de Ski vyhrál Nor Amundsen, Fellner skončil jednatřicátý

Závod SP a závěr Tour de Ski v běhu na lyžích Val di Fiemme (Itálie) 10 km volně s hromadným startem Muži: 1. Lapierre (Fr.) 33:00,7, 2. Moch (Něm.) -2,4. 3. Lapalus (Fr.) -16, 4. Vermeulen (Rak.) -27,8, 5. Amundsen -30,2, 6. Nyenget (oba Nor.) -45,5, ...31. Fellner (ČR) -2:39,6. Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Amundsen 3:41:21,9, 2. Moch -1:19,2, 3. Lapalus -1:32,8, 4. Nyenget -1:57,3, 5. Klee (Švýc.) -2:07,4, 6. Valnes (Nor.) 2:17,7, ...31. Fellner -9:01,4. Průběžné pořadí SP (po 16 z 34 závodů): 1. Amundsen 1302 b., 2. Valnes 1011, 3. Golberg (Nor.) 957, 4. Lapalus 751, 5. Klaebo (Nor.) 734, 6. Moch 705, ...20. Novák 425, 72. Fellner 85, 114. Černý 21, 125. Šeller (všichni ČR) 14. 15:45 ženy.