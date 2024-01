Nor Amundsen je po triumfu ve třetí etapě novým lídrem Tour de Ski

Amundsen vybíhal na trať jen o čtyři sekundy za Valnesem. Dlouho se drželi spolu, ale v poslední čtvrtině závodu se pětadvacetiletý vicemistr světa na 15 km volně svému krajanovi vzdálil a nakonec získal výrazný náskok. Pro Amundsena to bylo druhé vítězství v sezoně a třetí v kariéře.

„Bylo to hrozně těžké. Na novém sněhu to moc nejelo, což nám tu dvacítku ještě ztížilo,“ řekl Amundsen v televizním rozhovoru. „Od začátku jsem cítil únavu. Povedlo se mi ale přece jenom Erikovi cuknout, pak jsem si jel své tempo a bylo fajn to takhle úspěšně završit,“ prohlásil norský lyžař, který si v pozici lídra Tour de Ski užije úterní volný den. Ve středu bude seriál pokračovat v Davosu sprintem.

Ve 12:30 odstartují v Toblachu do závodu na 20 km ženy včetně Kateřiny Janatové.