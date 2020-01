Johaugová suverénní i v Oberstdorfu, Razýmová se vešla do dvacítky

Ženy - skiatlon (7,5+7,5 km): 1. Johaugová 40:05,2 min., 2. Östberová (obě Nor.) -15,5, 3. Stadloberová (Rak.) -15,6, 4. Anderssonová (Švéd.) -15,7, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -22,9, 6. Něprjajevová (Rus.) -23,4, 7. H. Wengová (Nor.) -23,9, 8. Niskanenová (Fin.) -43,7, 9. Jacobsenová (Nor.) -1:22,8, 10. Hennigová (Něm.) -1:25,1, ...19. Razýmová -1:48,4, 45. Nováková (obě ČR) -4:00,5.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Johaugová 1539, 2. H. Wengová 996, 3. Něprjajevová 987, 4. Jacobsenová 729, 5. Digginsová (USA) 729, 6. Östbergová 680, ...25. Razýmová 228, 37. Janatová (ČR) 109, 44. Nováková 67, 76. Beranová (ČR) 15.