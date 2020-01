V první desítce si připadám jako na návštěvě, směje se Razýmová

„Osmé místo beru, ale mrzí mě, že jsem v posledním kilometru těsně prohrála s Finkou Niskanenovou, se kterou jsem bojovala od začátku závodu. Ještě o jedno místečko to šlo vylepšit,“ popisovala Razýmová bezprostřední dojmy po závodě.

Souboj s Niskanenovou byl velmi těsný, kde se rozhodoval?

Chyběly možná ostřejší lokty, to budu muset trošku ještě poladit. Z kopce už to bylo celkem divoké, ale to u holek občas bývá. Ale věřím, že ona to stejně jako já bere sportovně a že v tom není žádný jiný záměr.

Před závodem jste pokukovala po jakém umístění?

Dělala jsem si zálusk, že bych mohla běžet se Švédkou Anderssonovou (startovala s číslem 9 o čtyři vteřiny před Razýmovou), ale že včera dojela na devátém místě, byl asi omyl, dneska se vydala vstříc lepším výsledkům. Musela jsem se tedy spokojit s bojem s Niskanenovou, která startovala o místo za mnou. Ale jsem ráda, že jsem mohla jet kontaktní závod a obstojně jsem se v něm udržela.

V sobotu jste byla z domácího publika nervózní, jak to bylo dnes?

Dneska už jsem naopak nervózní nebyla, takže to bylo dobrý. Užila jsem si to jak před startem, tak v samotném závodě. Po dlouhé době se jelo klasicky, což už je pro nás skoro netradiční styl.

Opticky na druhý den závodů v Novém Městě zavítalo více příznivců než v sobotu.

Na tribuně se to nezdá, protože tady je lidí méně. Vůbec se tomu nedivím, protože já bych na tribuně taky nestála. Myslím, že z běžeckého lyžování je to nejméně zajímavé místo. Většina diváků se shromažďuje v kopcích, kde mají šanci závodníky vidět podstatně déle. V těchto pasážích je podpora úplně skvělá.

Dorazili opět vaši kamarádi?

Myslím, že se včera trochu společensky unavili, takže dneska radši zůstali doma (smích).

Změnily se proti sobotě podmínky?

Sníh byl na trati různý. Vrchní pasáž kolem sjezdovky byla před závodem uzavřená a otevřela se až půl hodiny před startem. Neprojelo tam moc lidí, takže ze stopy se nevytlačila vlhkost a čerstvý nový sníh. Takže tam to bylo jiné. Ale na stoupání jsem lyže měla perfektní, z kopce dolů by to možná chtělo trochu rychlejší.

Dva vrcholy sezony v podobě Tour de Ski a domácího Světového poháru máte za sebou, k jaké další akci vzhlížíte?

Těším se do Lahti, tam jsem byla na svém prvním mistrovství světa dospělých a pak jsem tam bodovala i další rok v klasické desítce. Mám tamější tratě hodně ráda. Neplánuju nic vynechávat, tak doufám, že mi plány zase něco nepřekazí.

V aktuální sezoně jste se do desítky probojovala už popáté, zdá se, že jste se v ní zabydlela.

Možná to tak vypadá, že jsem v ní doma, ale připadám si tam jak někde na návštěvě. Chybí mi ještě umístění jedna, dva, tři, čtyři, šest, tak to si nechávám na další závody (smích).