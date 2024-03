Útok ze třetí pozice úspěšný. Odermatt v Aspenu vyhrál i devátý obří slalom

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Aspenu (USA): Muži - obří slalom: 1. Odermatt 2:03,20 (1:01,74+1:01,46), 2. Meillard (oba Švýc.) -0,34 (1:01,51+1:02,03), 3. Haugan (Nor.) -0,58 (1:02,02+1:01,76), 4. De Aliprandini -0,68 (1:02,03+1:01,85), 5. Vinatzer (oba It.) -1,15 (1:03,00+1:01,35), 6. Zubčič (Chorv.) -1,23 (1:02,09+1:02,34). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 9 z 11 závodů): 1. Odermatt 900, 2. Zubčič 370, 3. Meillard 368, 4. Kristoffersen (Nor.) 350, 5. Kranjec (Slovin.) 347, 6. Steen Olsen (Nor.) 297. Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Odermatt 1902, 2. Feller (Rak.) 801, 3. Meillard 743, 4. Sarrazin (Fr.) 684, 5. Kriechmayr (Rak.) 667, 6. Kristoffersen 613, ...123. Zabystřan (ČR) 11.