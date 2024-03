Odermatt vyhrál i osmý obří slalom v sezoně a ovládl hodnocení disciplíny

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Aspen (USA) Muži - obří slalom: 1. Odermatt 2:07,87 (1:05,09+1:02,78), 2. Meillard (oba Švýc.) -0,14 (1:05,28+1:02,73), 3. McGrath (Nor.) -0,81 (1:05,86+1:02,82), 4. Tumler (Švýc.) -0,97 (1:05,77+1:03,07), 5. De Aliprandini -1,03 (1:06,11+1:02,79), 6. Vinatzer (oba It.) -1,13 (1:05,89+1:03,11). Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 11 závodů): 1. Odermatt 800, 2. Kristoffersen (Nor.) a Zubčič (Chorv.) oba 330, 4. Kranjec (Slovin.) 311, 5. Meillard 288, 6. Steen Olsen (Nor.) 283. Průběžné pořadí SP (po 30 z 38 závodů): 1. Odermatt 1802, 2. Feller 801, 3. Sarrazin (Fr.) 684, 4. Kriechmayr (Rak.) 667, 5. Meillard 663, 6. Kristoffersen 593, ...123. Zabystřan (ČR) 11.