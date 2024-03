Rogentin v Saalbachu vyhrál super-G, malý glóbus připadl Odermattovi

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Saalbachu Superobří slalom Muži: 1. Rogentin 1:13,36, 2. Meillard -0,03, 3. Boisset (všichni Švýc.) -0,15, 4. Sarrazin (Fr.) -0,59, 5. Odermatt (Švýc.) -0,64, 6. Kriechmayr (Rak.) a Paris (It.) oba -0,76. Konečné pořadí superobřího slalomu (po 7 závodech): 1. Odermatt 495, 2. Kriechmayr 409, 3. Haaser (Rak.) 271, 4. Rogentin 244, 5. Bosca (It.) 230, 6. Sarrazin 224. Průběžné pořadí SP (po 35 z 36 závodů): 1. Odermatt 1947, 2. Meillard 1073, 3. Feller (Rak.) 952, 4. Kristoffersen (Nor.) 754, 5. Sarrazin 734, 6. Kriechmayr 707, ...123. Zabystřan (ČR) 11.