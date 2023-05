Změnil styl chytání. Jako Hašek v NHL, říká o Galiovi plzeňský kouč Štochl

Zatímco sedmačtyřicetiletý Štochl už kariéru ukončil a třetí sezonu vede Talent tým Plzeňského kraje v rovnocenné trenérské dvojici s Jiřím Hynkem, o tři roky mladší Galia chce s Baníkem slavit ještě přímo na hřišti. První finále se hraje v plzeňské hale zítra od 19 hodin.

„Ale nedávno nebylo daleko k tomu, abychom si proti sobě ještě zachytali,“ pousmál se Petr Štochl.

Vážně?

S Karvinou jsme hráli doma na konci základní části, naši gólmani měli zdravotní trable. A skoro už nezbývalo, než abych šel do branky já. Ale nakonec se kluci dali nějak dohromady a nedošlo k tomu.

Před pár dny Galia ve 44 letech ukončil reprezentační kariéru. Sledoval jste jeho rozlučku v kvalifikačním duelu proti Izraeli?

Pravda, já to zapíchnul už ve dvaačtyřiceti... (smích) Jasně, že sledoval. I z toho důvodu, že za pár dnů začíná finále. Karviná má dva výborné gólmany, s Martinem je tam Petr Mokroš a to mají v záloze ještě mladého Brychlece. Mám samozřejmě obavy, že Martin nám během série ukáže, co umí. Nejde ho ani na chvíli podcenit.

Po kvalifikaci na mistrovství Evropy loučící se Martin Galia skončil nad hlavami spoluhráčů.

Oba jste chytali ještě po čtyřicítce. V čem je Galiovo kouzlo?

Myslím, že Martin by souhlasil s tím, že je přírodní talent na veškeré sporty. Pro jeho tělo je každý pohyb přirozený, tím pádem se málo huntuje. Za tím vidím jeho dlouhověkost. Ještě v pozdním sportovním věku si přetrhl zkřížený vaz, přesto se dokázal vrátit na hřiště.

Má osobitý styl?

Troufnu si říci, že změnil styl chytání, v tom je nedostižný. Jako kdysi Dominik Hašek v NHL. Hlavně při střelbě z prostoru křídla a pivota je originální, inspiroval spoustu dalších gólmanů. A skvělý je při sedmičkách. Na nás je, abychom se s tím ve finále popasovali.

Jste v kontaktu často?

To zase ne. Že bychom si volali a hecovali se, to jsme nedělali ani v bundeslize, když jsme nastupovali proti sobě. Ale když se potkáme před a po zápasech, vždycky se pobavíme. I pár fórků při tom padne.

Teď to však bude jiné, jde o titul. A popáté v řadě se o něj popere Plzeň a Karviná. Náhoda?

Myslím, že u nás v Plzni se začíná projevovat dlouhodobá práce mládežnických trenérů v čele s Jirkou Hynkem. Ukázala to i letošní sezona. Když jsme se dostali do zdravotních potíží, sáhli jsme do dorostu a dva hráči z toho výběru aktuálně naprosto bez problémů převzali poměrně zásadní role v áčku. Nebývalo to dříve zvykem a kéž by takových hráčů rostlo víc.

Především sedmnáctiletý Daniel Bláha na spojce je velikým příslibem. Jak se s ním pracuje?

To je jedna z věcí, proč jsem na tenhle tým pyšný. Nové hráče, kteří přijdou, mají mančaftu co dát a poctivě makají, přijmou a snaží se jim pomoci. To je případ nejen Dana Bláhy, ale i Adama Beneše a dalších. Tým vnímá, že jsou pokorní a makají, tím se s nimi pracuje lépe.

Plzeňský trenér Petr Štochl a jeho svěřenci

Odpouštíte jim v tomhle věku, když na hřišti něco zkazí?

My nikdy neposíláme na hřiště hráče s úkolem: Hlavně nic nepokaž. Ať je starý či mladý. Důležité je, aby plnili činnosti, které chceme. Že jim něco nevyjde, vystřelí ukvapeně nebo pokazí přihrávku, to už je pak na nás, abychom je posouvali dál. Pokud by se drželi při zdi, je to daleko horší. Přitom třeba u Dana Bláhy jsme mohli říci, nějak to se svými 213 centimetry odbraň a v útoku nic nepokaž. Jenže on je s touhle výškou pro soupeře nebezpečný, musí střílet, tlačit se do zakončení. A svoji úlohu plní skvěle.

Program finále extraligy 1. zápas, neděle: Talent tým PK - HCB Karviná (19 hodin), 2. zápas, středa 10. května: Karviná - Talent (17), 3. zápas, neděle 14. května: Talent - Karviná (17). Případně, 4. zápas v Karviné: středa 17. května (17), 5. zápas v Plzni: neděle 21. května (17).

Vybavíte si předchozí dvě finálové série s Karvinou?

Obě byly vyrovnané. Ta první, kdy jsme získali titul, nabídla i sedmimetrové rozstřely, v nichž jsme byli úspěšnější. Loni z Karviné bylo cítit, že to chce urvat, měla o kousíček větší touhu, drajv. Odcházel Vojta Patzel, s týmem se loučili další hráči, asi chtěli o trošku víc.

V téhle situaci je nyní Plzeň. Pivot Režnický míří do Polska, spojka Tonar do Dukly, s velkou házenou končí Chmelík...

Není to výhoda. Ale tihle kluci určitě ten drajv, jaký měla Karviná loni, mít budou. Udělali tady obrovský kus práce, chtěli by se loučit titulem. Ale i hráči, kteří zůstávají, to mají nastavené stejně. A já jsem přesvědčený, že si titul zaslouží.

I proto, že Karvinou jste dvakrát zdolali v základní části a porazili ji i ve finále Českého poháru?

Takhle jsem to nechtěl prezentovat. Ale ano, tohle jsou fakta. A kdyby se Karvinou podařilo porazit šestkrát za sebou, bylo by to úžasné. (úsměv) Ale takový rozdíl mezi týmy opravdu není, zápasy budou náročné a vyrovnané. Karviná je nabuzená, do finále prošla ze třetího místa, v semifinále si poměrně jasně poradila s Lovosicemi. Nicméně beru jako výhodu, že případný pátý zápas bychom hráli doma.

Jak vám bude stoupat tep před tím prvním v neděli?

Poslední dny už jsou o taktické přípravě. A před zápasem si každý hledá svůj rytmus a koncentraci. Já se snažím zabývat něčím jiným než házenou. Do té doby, než tři hodiny před začátkem dojedu do haly.