Teď se dobře najíst a vyspat, hlásí plzeňský křídelník Chmelík

„Teď se musíme dobře najíst, vyspat, pak to udělat ještě jednou a dobře se naladit na středeční zápas v Zubří,“ hlásil 25letý Chmelík.

Hned na začátku jste soupeři odskočili na skóre 10:3, mrzí vás, že jste pak Zubří poměrně rychle nechali vrátit zpět do zápasu?

O půli jsme si řekli, co bylo špatně. Vesměs to byly věci, na které jsme se upozorňovali celý týden, připravovali se na ně u videa. Ale neřešili jsme je na hřišti tak, jak bychom měli. Šlo jen o to si to připomenout a dělat ty věci správně.

Bylo to i tím, že vám hodně šancí pochytal brankář Krůpa?

Měl tam dobré zákroky, ale nemyslím si, že by měl zase tak velké procento úspěšnosti. A Hery (Filip Herajt) toho také dost pochytal. Gólmani ve velkých zápasech dělají hodně, ale nic speciálního vymýšlet zatím není třeba.

Znovu jste dokázali eliminovat kanonýra Mořkovského, to byl další klíč k úspěchu?

Možná nebyl tolik vidět, ale to nic neznamená. Je to pořád hráč, se kterým musíme hodně počítat. S Havranem jsou to jejich dva klíčoví praváci, k tomu na spojce ještě levák Mazurek. Pokud dokážeme tyhle tři uhlídat, tak se nám bude hrát daleko lépe.

Je složité, že se hraje hned ve středu a čeká vás dlouhá cesta?

Trénink bude spíš chodící, asi hlavně probereme taktické věci. Musíme se dobře naladit a ve středu zopakovat výkon z prvního utkání. Já se do Zubří těším, mám to tam rád. Chodí hodně fanoušků, je tam výborná atmosféra, lidi mají házenou rádi, fandí se ze všech stran.

Loni se série se Zubřím protáhla na pět zápasů. Chtěli byste ji letos ukončit dříve?

To je přece jasné. Každý zápas navíc bere síly. Ale hlavně ji chceme ukončit vítězně.