Sezona se lámala se Slavií a Pískem, shrnuje plzeňský kouč Řezáč

„S ohledem na naši sestavu to byly těžké zápasy. Odevzdali jsme výborný kolektivní výkon, obě výhry jsou zasloužené. Útočná fáze dominovala nad tou obrannou, jasně nejproduktivnější hráčkou víkendu byla Pavlína Kepková, která na sebe dokázala vzít zodpovědnost v důležitých momentech,“ chválil trenér DHC Richard Řezáč.

Loni Plzeňanky dovedl až do finále s Mostem, letos však tým do semifinále neproklouzl.

Kdy se podle vás základní část lámala?

V domácích zápasech s Pískem a Slavií. To pro nás byla dvě klíčová utkání. Tušil jsem, že pokud je nezvládneme, tak budeme v problémech a směrem k play off závislí na ostatních výsledcích. Navíc všichni čeští soupeři dokázali obrat o body některý slovenský tým. Buď Michalovce, Dunajskou Stredu nebo Šalu. To se nám ani jednou nepovedlo.

Definitivně jste o play off přišli porážkou v posledním kole s Dunajskou Stredou. Bylo těžké tým nachystat na play out?

Bodový rozdíl mezi námi a Porubou byl takový, že sestup nám nehrozil. Ale samozřejmě chci, abychom ke všem zbývajícím zápasům přistoupili velice zodpovědně.

Je to zároveň šance pro mladé hráčky ukázat se a říci si o větší prostor v příští sezoně?

Teď spíš doufám, že se zdravotně tým uzdraví a budeme mít možnost dohrát sezonu v co nejsilnější sestavě. Ale určitě chceme dávat prostor i hráčkám, které byly v základní části využívány méně. Už nyní se připravujeme na novou sezonu.

Hodně vás mrzí, že jste nezopakovali loňský stříbrný úspěch?

Spokojení samozřejmě nejsme. Nesplnili jsme cíl, tedy znovu postoupit do play off. Ale bylo to na hraně. Celý rok jsme to měli ve svých rukou, bohužel, závěr se nám nepovedl. I tak jsme chtěli v posledním zápase nad lídrem z Dunajské Stredy zvítězit, ale bohužel jsme hráli se soupeřem, který je prostě výkonnostně někde jinde. Dalším důležitým faktorem bylo, že v podzimní části jsme měli hodně zraněných a nemocných hráček, nebyli jsme v optimálním rozpoložení, a to se na výkonech projevilo.

Jak se do týmu povedlo zapracovat nové hráčky?

Velice dobře do toho zapadly Simona Schreibmeierová i Tereza Panošková. Chvilku to trvalo, ale ve druhé části už předváděly výkony, které je opravňovaly k tomu, aby nahlédly do reprezentace. Celkově se posunul celý tým. Když jsme hráli v plné sestavě a v dobrém rozpoložení, tak jsme podávali skvělé výkony. Je to příslib pro příští rok.

Spojka Schreibmeierová je v Plzni na hostování. Zůstane?

O složení kádru na příští rok ještě jednáme. Doufám, že se nám podařím tým udržet pohromadě. Výjimkou je odchod brankářky Karin Řezáčové, která jde do Mostu.

Už za svou dceru máte mezi tyčemi náhradu?

Hledáme. Uvidíme. Post brankářky je zatím nevyjasněný.