Házenkář Krůpa pod palbou. Zákroků měl jako za Bati, nejvíce ze všech brankářů

„Všiml jsem si, je to pěkné baťovské číslo. Doufám, že hned první střelou ve čtvrtfinále ho zaokrouhlí na tři sta a pak to bude pokračovat,“ usmál se zuberský brankář Štěpán Krůpa před víkendovým startem série v Lovosicích.

Z těch, kteří pravidelně chytají nejvyšší soutěž, se chlubí také nejvyšší úspěšností zákroků, letos ji vytáhl na excelentních 40 procent. „Hlavně za to vděčím spolupráci s Jiřím Mikou,“ zmínil trenéra posledních zuberských extraligových šampionů z roku 2011 a bývalého brankáře.

„Od této sezony máme navíc v klubu dvakrát týdně speciální gólmanské tréninky a fakt to udělá hodně,“ pochvaluje si Krůpa. Konzultace s někdejším gólmanským trenérem mužské i ženské reprezentace mu prospívají.

„Hodně mi pomohl v tom, jak načíst střelce, jak myslí. Každá rada dobrá,“ usmívá se Krůpa, který si na místo mezi tyčemi v Zubří trpělivě počkal, a když přišla šance, chytil ji pevně za pačesy

V extraligovém play off na něm bude ležet největší tíha. Poprvé do něj půjde v roli nezpochybnitelné jedničky. „Nervózní nejsem, strašně se těším. Dvě sezony jsem sekundoval Kubovi (Krupa). Když se zranil a klub s ním ukončil spolupráci, začal jsem pravidelně chytat. Dodalo mi to sebevědomí,“ líčí Krůpa.

Bojovat bude nejen za dědinu, jak se v Zubří pyšně titulují, ale také za trenéra Petera Dávida, který kvůli zdravotní indispozici nestihne minimálně víkendové dvojutkání v Lovosicích.

„Víme, jak mu na tom záleží. Nechceme, aby se loučil zápasy o páté až osmé místo,“ připomněl Krůpa, že slovenský odborník se už v lednu rozhodl po třech letech ukončit svoji zuberskou misi a po sezoně se vrátit do Německa, kde se po kariéře usadil.

„Nikdo mu nic nezazlívá. Všichni cítíme, že je v Zubří rád a že se mu nebude odcházet lehce, ale když se objevily zdravotní komplikace, chápali jsme to,“ poznamenal Krůpa. Klub už si s předstihem vybral jeho nástupce, z hráčské do trenérské role po sezoně plynule přejde spojka Ondřej Mika.

„Na pozici trenéra se připravoval dlouhodobě. Už v Plzni, kde pan Dávid nebyl, za něj se sportovním ředitelem Pepou Mazačem zaskakoval. Je to nejlepší možná volba, po dlouhé době povede áčko Zubřan, pro mladší hráče to bude obrovská vzpruha,“ vnímá Krůpa, který by rád vychytal extraligovou medaili.

Letos ale visí vysoko. Zubří vyráží do play off ze šestého místa, v Dávidově éře přitom vždy postoupilo do semifinále, předloni získalo bronz, loni brambory.

„Některé mrzelo, že jsme třetí místo neobhájili, někdo říkal, že na naše poměry je úspěch i čtvrté. Ale já mám jiné ambice, věřím, že máme na více,“ prohlásil Krůpa odhodlaně.