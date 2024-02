Důležité body pro Zubří. Chtěli jsme vyhrát aspoň o pět gólů, těší Mičkala

„Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát o pět a více branek. Jsem přesvědčený, že v konečném účtování to bude hrát roli,“ mínil Tomáš Mičkal, s osmi trefami nejlepší střelec Zubří.

K šesté příčce vzhlíží s nadějí oba týmy, sedmé nebo osmé místo po základní části výrazně snižuje jejich ambice v play off. Jít na aktuálně vedoucí Plzeň nebo druhou Karvinou, to je scénář, kterému se chtějí vyhnout oba.

„Dvakrát po sobě jsme vypadli s Plzní. Můžeme ji porazit, ale ne porážet,“ připomněl brněnský kouč Pavel Hladík předloňské čtvrtfinále, ve kterém jeho mužstvo prohrálo sérii ze stavu 2:0 na zápasy.

Zlé vzpomínky mají na Plzeň také na Valašsku. „Katastrofa,“ otřepal se zuberský trenér Peter Dávid při zmínce o Plzni, se kterou před dvěma lety Robe v semifinále zahodilo v rozstřelu rozhodujícího zápasu postupovou sedmičku a se Západočechy vypadlo ve stejné fázi také loni.

Ani proti Karviné není o co stát. O to větší důraz kladly oba celky na vzájemný mač. Podzimní vyhrálo Brno doma 27:23 měsíc poté, co vyřadilo Zubří v úvodním kole Evropského poháru EHF. Teď mu to Dávidova družina vrátila i s úroky.

„Pro vítězství Zubří jsme udělali hodně. Náš výkon byl otřesný,“ zlobil se brněnský trenér Jan Hladík, který se v poslední minutě mohl uvztekat, když hosté pokazili závěrečnou akci, a místo aby snížili na kýžený rozdíl čtyř gólů, dorazil je z trháku Bajer.

Zubří si mohlo zbytečné drama na konci ušetřit, po dvou třetinách zápasu vedlo i díky fantastickému představení gólmana Krůpy o devět branek, ve 49. minutě to už bylo jenom o tři. „Máme soupeře na lopatě, a místo abychom ho dorazili, posadíme ho na zpátky na koně. Takové vítězství by pak bylo k ničemu,“ věděl Mičkal.

Vyhráno však ještě Zubří nemá. Zaprvé musí zvládnout nedělní derby v Hranicích v nepříjemném obědovém čase. „Máme to ale ve svých rukou,“ těší Dávida, jehož tým se novém roce zvedá výsledkově i zdravotně.

S Duklou Praha se doma vyhrabal z devítigólové jámy a vydřel bod, v Plzni odehrál rovnocennou partii s lídrem extraligy (23:26), Strakonicím nasypal ve valentýnském utkání 46 branek a zvládl také stěžejní duel s Brnem.

„Jsme v laufu, musíme s tím správně naložit,“ poznamenal Dávid před závěrečnými čtyřmi koly základní části.

Los mu přeje, těžké váhy má za sebou, doma bude hostit třetí Lovosice a osmý Frýdek-Místek, mezitím jeden k desátému Novému Veselí. A spolehnout se může znovu na šéfa obrany Matěje Havrana, který se po zranění z lednového Eura vrátil dříve, než se čekalo.