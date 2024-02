Chytáš? Tak jdu házet! Plzeňský Douda popichoval brankáře Krupu ze Zubří

Ze svých deseti branek do sítě bývalého klubu, kterými nasměroval Talent k výhře 26:23, zaznamenal hned čtyři v této disciplíně. Ale ve druhé půli dvě sedmičky proti Krupovi neproměnil. Jednou přestřelil, podruhé pálil do tyče. „Gólmani jsou v lize dobří, znají nás, co je chodíme házet. A když jdete na pátou sedmičku, už se snažíte udělat spíš to nejjednodušší,“ mínil Douda.

„Pro gólmana je v tu chvíli vždycky lepší, když střelce zná,“ souhlasil šestadvacetiletý Krupa. „A za těch sedm let v extralize už máte soupeře celkem načtené. Něco jsem pochytal, ale stejně byl Kuba opět nejlepší střelec Plzně. A důležité góly mi dával právě on.“ I tak zuberský brankář ve druhé půli dlouho držel svůj tým ve hře, dvě minuty před koncem hosté ztráceli jen dva góly. Ale podobná stíhací jízda jako při předchozím remízovém domácím duelu proti Dukle se tentokrát nekonala.

„Štěpán zachytal výborně, proto jsme se jim nedokázali utrhnout dřív. A když už jsme mohli, vytáhl nějaký skvělý zákrok. Proto se to tahalo až do konce,“ chválil kamaráda mezi tyčemi Douda.

Své povedené představení zakončil v předposlední minutě, kdy z proskoku pálil pod horní tyč a Plzeň znovu posunul do tříbrankového náskoku. Pak už mělo Zubří na korekci málo času. „Zlomilo nás neproměňování šancí, Filip Herajt v plzeňské brance chytal skvěle. Devět gólů za první půli je málo. A i když jsme se pak zlepšili, celkově měla být úspěšnost střelby vyšší,“ mínil Krupa, který si ale jinak zápas pochvaloval. „Do Plzně se vždycky těším, je tu výborná atmosféra a chytá se mi dobře.“

Douda po zimní pauze září, ve třech vítězných duelech zaznamenal celkem šestadvacet branek.

„Jsem na hřišti většinu času, snažím se klukům pomoci. A když se na začátku povedou první střely, sebevědomí jde hned nahoru,“ vysvětloval Douda. Velkou porci minut na hřišti nabral v neděli i proto, že týmu scházeli potrestaný Bláha a další dvě zraněné spojky Stehlík s Říhou. „Tímto Martina (Říhu) zdravím do nemocnice a přeji brzký návrat,“ vzkázal plzeňský univerzál spoluhráči, který měl na tréninku vážný úraz, je po operaci zlomeniny kotníku a čeká jej dlouhá pauza.

Talent tým Plzeňského kraje dál drží první příčku tabulky s tříbodovým náskokem před Karvinou. A není vůbec vyloučené, že na aktuálně osmé Zubří narazí ve čtvrtfinále.

„Trochu s tím kalkulujeme,“ pousmál se Krupa. „Ale samozřejmě bychom raději byli v tabulce výš a neměli starosti, abychom vůbec postoupili do play off,“ zdůraznil.

„Ještě není o první příčce jasno. Čeká nás těžký zápas doma s Duklou, jedeme do Brna. Stačí jeden nepovedený duel a sebevědomí se přetočí. Nic nepodceňujeme,“ prohlásil Douda, který během utkání znovu střídavě „pendloval“ na všech třech spojkách.

„Takhle už to mám od dorostu. Jednou mě postaví tam, pak jinam. Třeba to někdy vyjde a také si zachytám. To by ale pak naši gólmani měli těžké, protože v brance jsem fakt dobrej,“ vtipkoval Douda.

Při jeho současné střelecké pohodě ale tenhle scénář nehrozí.