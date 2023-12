Házenkářští Lovci zesílili. Můžeme mít sebevědomí, těší trenéra Jelínka

„Když se ohlédnu za podzimem, vidím progres u některých hráčů, vidím i nedostatky, které nás trápí. Což je způsobené tím, že naše mužstvo je mladé a většina hráčů moc zkušeností nemá. Výkony jsou proto chvilkami nestabilní, což nás bohužel stálo body,“ osvětluje lovosický trenér Roman Jelínek.

Lovci ukořistili z posledních sedmi extraligových partií šest výher, Nové Veselí v sobotu skolili na jeho palubovce 32:26.

„Když se nedařilo, určitě jsme nepanikařili. Jedeme si pořád to svoje tak, abychom načasovali formu a byli vyladění na play off,“ avizuje Jelínek. „Je potřeba si uvědomit, že jsme vstoupili do sezony bez tří hráčů základní sestavy. Vypadl zraněný Trkovský, odešli Petryčenko a Bogdanič. Když se pak člověk zamyslí, kolik zbývá zkušených hráčů, tak je spočítá na jedné ruce a ještě mu nějaké prsty zbydou. Což prostě start ovlivnilo.“

Jako další brzdný faktor uvedl Jelínek tlak kvůli očekávání z minulé sezony. Lovci po osmi letech oslavili extraligovou medaili. A po základní části skončili druzí. „Pak jsme si k tomu něco řekli, soustředili se jen na sebe. Škoda některých ztrát, ale ztrácejí i ostatní týmy,“ pozoruje trenér.

Razítko na to, že dál náleží do špičky, dali Lovci listopadovým triumfem 29:28 nad mistrovskou Plzní. Přitom přes tři roky s ní sčítali jen prohry. „Tohle vítězství je ukazatel toho, že sebevědomí můžeme mít. A právem. Je náhoda, že by v naší hale zahrálo špatně Zubří, Dukla, Plzeň? Ne, předvedli to, co jsme jim dovolili. Duklu i Zubří jsme porazili vyšším rozdílem, Plzeň jako mistra,“ zdůrazňuje Jelínek.

A to se ještě Lovosicím ve šlágru zranil po čtvrthodině Marek Hniďák, nejlepší střelec ligy. „Jednoznačně tady síla je, ale musíme hrát disciplinovaně, koncentrovaně a na hranici možností kluků. Někdy se to tím, že jsou mladí a nezkušení, nesejde,“ míní vůdce lavičky.

Extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Cement Hranice. Jaroslav Ouředník z Lovosic při střelbě.

Slovenský kanonýr Hniďák utrpěl zlomeninu záprstní kůstky a po chirurgickém zákroku dostal sádru. „Přes leden bude nabírat kondici, rehabilitovat s rukou. Zrovna mu to padalo, ale zranění ke sportu patří. Zase to může posunout někoho jiného,“ nekňourá Jelínek. „Vyzkoušíme si varianty bez něj. Až se vrátí, bude pro nás přidaná hodnota. I kdyby nenašel v některých zápasech formu, my budeme vědět, že už nějakou alternativu máme.“

Až na sklonku podzimu se naopak vrátil další střelec Jaroslav Trkovský. Trápily ho potíže se zády. „Naposledy hrál v květnu, naskočil v říjnu, půl roku se nezapojil do házené. Ještě mu chybí herní jistota, i tak nám jeho přítomnost pomáhá,“ cítí Jelínek. Dva měsíce vynechal i Giorgi Dikhaminjia kvůli potížím s pracovním vízem. „Čekalo se na české ministerstvo vnitra, až mu ho potvrdí. Doma se udržoval, navíc během pauzy byl s gruzínským nároďákem.“

Na extraligový kolotoč nasednou Lovci znovu 31. ledna doma s Frýdkem-Místkem.