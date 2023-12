Nové Veselí se trápí. Bylo vidět, že týmu dochází síly, mrzí Bělocha

„Spokojení nejsme. Určitě jsme z toho chtěli odnést více bodů,“ říká otevřeně trenér Jan Běloch. „Celou sezonu nás trápila marodka a teď, kdy se blížil konec a únava, to bylo na našich výkonech znát. Projevilo se, že šířka našeho kádru není až taková.“

Sokol musí mrzet především dvě domácí porážky v řadě. A to ve chvíli, kdy v utkání proti Handballu Brno přišel o sedmibrankové vedení 13:6 a o bod ztratil až v závěru. Hosté se do vedení poprvé dostali až v 59. minutě a zvítězili 28:27.

„Bohužel na konci, kdy se zápas láme, mělo Brno výbornou úspěšnost a my ne. To bylo důležité,“ uvědomil si kouč. „Moc mě mrzí, že to neskončilo alespoň remízou. Myslím si, že minimálně bod bychom si zasloužili.“

Náladu Novému Veselí částečně spravila následující výhra v Hranicích. „Na týmu bylo vidět, že nám trochu dochází síly. Ale jakžtakž jsme to zvládli,“ okomentoval Běloch vydřené středeční vítězství 21:19. V sobotu však jeho svěřenci nestačili na Lovosice a podlehli 26:32: „Tam už náš výkon nebyl vůbec dobrej,“ uznal Běloch.

Přes vánoční svátky dostanou novoveselští házenkáři individuální program a budou si moct trochu odpočinout. „A od 2. ledna nám startuje zimní příprava. Budeme hrát i tři zápasy, dva v domácím prostředí, jeden venku,“ dodal Běloch.

Od února čeká aktuálně devátý celek Chance extraligy zbývajících osm zápasů základní části, včetně odloženého utkání v Plzni (14. 2.).