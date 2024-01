Není co tajit, Lovosice zveřejnily letní posilu. Přijde trojnásobný mistr Říha z Plzně

„Nebylo proč něco tajit, plzeňský klub o jeho smlouvě ví a hráč se zveřejněním souhlasil,“ uvedl lovosický ředitel Vojtěch Srba. „Díky Říhovi posílíme konkurenci na postu spojek, jde o šikovného univerzála. U nás dostane svůj prostor.“

Víte, že... ... Lovosice měly dva své hráče na evropském šampionátu? Jaroslav Trkovský vstřelil tři góly za českou reprezentaci, Gruzínec Giorgi Dikhaminjia se trefil jedenáctkrát ze svých třinácti střel.

Pravoruký hráče se zkušenostmi z mládežnických reprezentací se poprvé přesouvá mimo mateřskou Plzeň, v jejímž dresu debutoval v sezoně 2017/18. Tituly má z let 2019, 2021 a 2023. Zároveň dvakrát vyhrál Český pohár a postoupil do čtvrtfinále Evropského poháru EHF.

„Lovosice jsou týmem se skvělou vizí a budoucností pro moji kariéru. Chtěl jsem nějakou životní změnu, zkusit jiný kolektiv, jiný tým. Můžu se tady pokusit vytáhnout s ostatními hráči tým co nejvýše, splnit si tak svoje osobní cíle a posunout se dál v mé kariéře,“ uvedl na webu Lovců Říha.

Plno lovosických hráčů potkal na reprezentačních srazech, třeba Jana Kupu, Jaroslava Trkovského, Karla Holubce či Bohdana Mizeru.

Martin Říha z Talentu Plzeň zkouší prostřelit brankáře soupeře během utkání Evropského poháru s Dobele.

„Věřím, že je tady skvělý kolektiv, do kterého zapadnu. Se spoustou kluků se znám a myslím, že na hřišti to bude dělat jen dobrotu. Věřím, že se společně porveme o nejvyšší příčky a bude nám to tu klapat,“ ohlásil Říha. „Lovci mají vizi a cíle nastavené jasně, a tím je hrát každý rok o titul, což nevidím jinak. Kdybychom se tu měli bavit o třetím místě, tak to nemá moc smysl. Věřím, že i pro mě to bude motivace, abych pomohl klubu tyto ambice plnit.“

Aktuální ročník dohraje v Plzni, s níž přezimoval v čele extraligové tabulky. Pomohl k tomu čtyřiceti góly. Je první, ale nejspíš ne poslední posilou Lovosic, které ještě na titul nikdy v historii nedosáhly. „Uvidíme, co nám další dny ještě přinesou,“ naznačil Srba a doplnil, že nejdůležitější hráče chce udržet. „Spíš se chceme posílit, než aby někdo odcházel.“