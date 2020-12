Horák se omluvil z rodinných důvodů z házenkářského MS

Na Silvestra po finálovém turnaji Ligy mistrů by chtěl za rodinou vyrazit, MS začne 13. ledna.

„Kvůli koronavirovým opatřením jsem neměl šanci přijet domů za dětmi. Oni byli celou dobu ve Varnsdorfu a já si různě cestuju. Minimálně týden se chci klukům věnovat, aby měla jejich maminka čas i sama na sebe,“ prohlásil Horák v rozhovoru na webu handball.cz.

Kvůli současné situaci ve světě se mu ani do Egypta dvakrát nechtělo. A podobně jako řada osobností zastává spíše názor, že by se šampionát neměl ani konat. „Lidé nesmí cestovat a najednou se sletí do Egypta týmy ze všech koutů světa. Člověk si nemůže jít zahrát ani amatérský fotbálek a házená uspořádá takové představení. Je to moc velké riziko. Diktát peněz na úkor zdraví lidí. Jiný smysl mi to nedává,“ konstatoval Horák.

Trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš jeho omluvenku respektovali. „Pavlovy důvody chápeme a akceptujeme. Rozhodně si nemyslím, že by tohle byl jeho konec v reprezentaci. Přislíbil nám, že nám v budoucnu pomůže, na tuto akci ale nepojede,“ uvedl Filip.

„Pavlovo umění, energie a zkušenost týmu chybět bude, ale otevírá to příležitost dalším hráčům, kteří získají v Egyptě obrovský herní prostor a veliké zkušenosti, které nám v budoucnu mohou pomoci,“ dodal.