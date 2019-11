Emoce z finále ožijí. Plzeňští házenkáři přivítají Karvinou

„Jestli to oni vezmou jako nějakou odvetu, to neřeším. O kvalitě Karviné dobře víme, připravujeme se důkladně. I oni hráli o víkendu těžký zápas v evropských pohárech, musejí navíc cestovat. My máme výhodu domácího prostředí a věřím, že předvedeme kvalitní výkon. O tom, že tým bude dobře nažhavený, nemám strach,“ řekl plzeňský kouč Michal Tonar.

Čekají se znovu velké emoce, atmosféru ještě přiživuje spor Baníku s rozhodčími a představiteli svazu. Karviná v nedávném prohlášení uvedla, že tým již od minulé sezony úmyslně poškozují rozhodčí, šéfové svazu to důrazně odmítli. „Žádný hon na Karvinou se neděje, natož aby ho někdo organizoval,“ stojí naopak v prohlášení zástupců Českého svazu házené.

To Plzeň se chce soustředit hlavně na svůj výkon. A náročný program, který má před sebou. Tým naskočil na režim dvou zápasů v týdnu na třech frontách – extraliga, Pohár EHF, Český pohár. „V sobotu hrajeme v Dánsku, pak ve středu doma se Zubřím pohár, u stejného soupeře další sobotu liga. A pak znovu... Bude to náročné, je třeba dobře regenerovat,“ ví Tonar.