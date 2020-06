Plzeňské házenkáře čeká další blok přípravy. Už bez Tonara

„Nadcházející tři červnové týdny už budeme trénovat hlavně v hale na Slovanech. Od 15. června se k nám na testy připojí Petr Linhart a na konci měsíce uvidíme, jak bude zdravotně vypadat a zda se domluvíme na smlouvě,“ uvedl sportovní manažer Talentu Jan Štochl.



Levoruký univerzál a bývalý reprezentant Linhart s Plzní získal tři tituly, pak zamířil do Francie a poté do německého Coburgu. Jenže už dva roky se zotavuje z vážného zanění kolena. Teď zkusí návrat.

V pondělí tým také definitivně převezmou dosavadní asistent Petr Štochl společně s Jiřím Hynkem, kteří nahradí odcházejícího Michala Tonara.

„Mikymu bych chtěl za celý klub poděkovat a složit poklonu. Během tří let s týmem získal titul, extraligové stříbro, přidal triumf v Českém poháru a v letošní nedohrané sezoně hráče dovedl k vítězství po základní části. Jsou to skvělé výsledky. Přeji mu jen to nejlepší v dalším angažmá a určitě se s Michalem chceme rozloučit ještě před plnou halou, až to bude možné,“ prohlásil Jan Štochl.

Tonar o dalším trenérském angažmá jedná, mělo by se rozhodnout v nejbližších dnech.

Plzeňský kádr pro příští sezonu už je prakticky nachystaný. Novou smlouvu podepsala levoruká slovinská spojka Tim Bogdanič, ten se k týmu připojí rovněž 15. června. Naopak v týmu už nebudou pokračovat Srbové Stefan Terzič a Milan Ivančev, který v Talentu strávil dlouhých pět let. „Milan si hledá angažmá, plánuje už zůstat s rodinou doma v Srbsku. Ale u něj není absolutně vyloučené, že bychom se ještě nespojili, pokud k tomu nastanou z obou stran vhodné podmínky,“ naznačil manažer Talentu.

S Talentem zatím bude nadále trénovat i střelec Jakub Tonar, který je rovněž na odchodu a mohl by zamířit do Německa. Smlouvu v Plzni už mít nebudou ani mladí křídelnici Eduard Wildt a Jan Kačín. „Hráči nad 23 let již nemohou hostovat z vyšší soutěže do nižší. Oba tak budou kmenovými hráči prvoligových Strakonic, ale počítáme s nimi na střídavé starty. Mezi kluby je i dohoda, že část týdne budou trénovat s námi v Plzni,“ doplnil Štochl.

Do nového ročníku by měli plzeňští házenkáři vstoupit 6. září utkáním proti Hranicím.