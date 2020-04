Král bez koruny. Plzeň je první, ale o házenkářský titul se neporve

Cizinci z Balkánu míří domů Zůstali v Plzni, daleko od domova. Až teď se „jugoslávské“ házenkářské trio ve službách Talentu může rozjet k rodinám. V pondělí zamířil do Slovinska Tim Bogdanič, do Srbska za manželkou a malým potomkem se záhy vydá Milan Ivančev. Milan Ivančev Stefan Terzič Další srbská spojka Stefan Terzič má pro změnu rodinu v Hamburku, s nímž v roce 2013 slavil triumf v Lize mistrů. Do Plzně přišel levoruký střelec v lednu se smlouvou do konce sezony. Že by se prodloužila, ale není moc reálné. V týmu jistě končí další kanonýr Jakub Tonar. S vedením klubu se 22letý hráč nedohodl na podmínkách nového kontraktu.