Stehlík: Musíme zlepšit koncovku, ta nás na konci roku hodně trápila

Levoruká spojka Talentu v prosinci ovládla anketu fanoušků o nejlepšího hráče měsíce. Třiatřicetiletý bývalý reprezentant získal o jediný hlas víc než brankář Karel Šmíd. „Bylo tam pár dobrých momentů, dal jsem i nějaké góly a to je pro lidi asi největší ukazatel,“ okomentoval s úsměvem své prvenství.

V tabulce je Plzeň druhá, o jediný bod za mistrovskou Karvinou, která má však ještě odložené utkání s pražskou Duklou k dobru. „Hráčsky má Karviná velmi dobře poskládaný kádr, na klíčových postech mají zkušenější hráče než my. To je asi nejpodstatnější rozdíl vůči ostatním týmům,“ srovnával Stehlík, s osmdesáti brankami třetí nejlepší střelec nejvyšší soutěže po lovosickém Klimtovi (89) a Piwkovi z Litovele (82).

Před minulou sezonou se vrátil do Plzně, kde vyrůstal, po dlouholetém angažmá ve Francii. A v mateřském klubu už by rád dohrál kariéru. „Jsem Plzeňák, s tím jsem se i vracel z Francie. Už nehodlám za házenou někam dojíždět. Žádné jiné angažmá si hledat nebudu. Teď jde jen o to, aby mě to tady pořád bavilo,“ pousmál se Stehlík. Už při návratu věděl, že extraliga není jednoduchá soutěž. A to se mu potvrdilo. „Když k jakémukoliv zápasu nepřistoupíte na sto procent, vymstí se vám to. Navíc na nás jako na jednoho z favoritů extraligy se chce každý vytáhnout.“

Jak dlouho ještě chce hrát, nechává otevřené. „Mám v hlavě nějaký konec kariéry. Neříkám, že to bude hned, ale blíží se to.“