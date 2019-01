Plzeňský házenkář Tonar je zpět, léčil se téměř rok

„Byla to dlouhá doba,“ oddychl si jednadvacetiletý Tonar, levá spojka extraligového Talentu RobstavM. A. T. Plzeň.

„Měl jsem štěstí, že vedení klubu na mě nijak netlačilo. Hned jsme si řekli, že to zkusím až po Novém roce. I trenér měl trpělivost, jelikož je to můj táta,“ usmíval se mladší z dvojice synů, které má kouč Michal Tonar v týmu.

Jakub, bývalý mládežnický reprezentant, se zranil loni v únoru v Karviné. Podstoupil operaci, následovala dlouhá rekonvalescence. Už na konci loňského roku párkrát seděl při zápasech na střídačce, do hry však nezasáhl. Teď už je zpět naplno.

„Na tu chvíli jsem se hodně těšil, i když zatím šlo jen o přátelák. Doufám, že minuty budou postupem času přibývat, abych zase rychle nabral zpátky zápasovou praxi a získal jistotu,“ svěřil se Tonar.

Podobným zraněním si prošel už podruhé v kariéře. A přiznal, že na chvíli měl černé myšlenky. „Na moment mi naskočilo, že by to mohl být úplný konec. Ale rychle jsem to odvrátil a hned jsem byl rozhodnutý, že se chci vrátit. A byl jsem si jistý, že to zvládnu. Moc mi pomohla rodina, přítelkyně a chci hodně poděkovat i celému týmu lékařů a fyzioterapeutů,“ vzkázal.

S lehkým tréninkem začal po šesti měsících. Koleno reagovalo na zátěž, otékalo. „Tam byl asi měsíc nejistoty. Ale dostal jsem do operovaného místa výživu a znovu mě to nastartovalo,“ líčil Jakub Tonar.

Nyní už s týmem Talentu absolvuje tréninky bez omezení. „Navíc jednou týdně dojíždím rehabilitovat do Prahy na kliniku docenta Koláře. Snažím se, aby zátěž byla pořád kontrolovaná,“ řekl Tonar. Zvládne další restart?