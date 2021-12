Učení v noci už ne, raději si přivstanu, říká plzeňský házenkář Chmelík

„Kondici a vytrvalost ještě doháním, ale jinak už žádná omezení nemám,“ říká 24letý Chmelík.

Maloměřice se s jedinou výhrou z dvanácti duelů krčí na dně tabulky. A byť Talent necestuje na Moravu zdaleka kompletní, o favoritovi je jasno. „Podcenění žádné nehrozí, takové zápasy známe. Když budeme hrát tak, jak máme a umíme, není potřeba žádných speciálních příprav. Ale trenéři nás stejně videa s rozborem jejich hry neušetří,“ pousmál se mělnický odchovanec, který do Plzně zamířil před čtyřmi lety z pražské Dukly.

K tomu Chmelík studuje vysokou školu, na Fakultě aplikovaných věd se prokousává stavebnickým oborem. „Když jsem kvůli zranění nic nemohl dělat, času na školu bylo poměrně dost. Na druhou stranu, když jsem se vracel do tréninkového zápřahu, zase mi to nějaký prostor vzalo. Školu i sport dohromady stíhat jde, i když jsou asi učitelé, kteří by vám řekli, že to moc nestíhám... Ale já věřím, že to zvládnu.“

Zároveň Chmelík prozradil, že v tomhle směru najel na nový režim. „Po tréninku už večer nesedím u učení do půlnoci. Umím si říct dost, jít spát a pokračovat druhý den. Cítím, že když se poctivě nevyspím, ani hlava nefunguje. Takže teď si raději kvůli škole přivstanu dřív. Ale zároveň se hlídám, abych i na tréninky chodil odpočatý,“ popisuje levoruký křídelník.

Do konce letošního roku ho s Talentem čekají ještě tři extraligové duely, k tomu ve středu 22. prosince semifinále Českého poháru doma proti Karviné. Proto se Chmelík příliš nezabýval úterním losem osmifinále EHF European Cupu, který českému mistrovi přisoudil lucemburský Esch.

„Soupeři jsem věnoval asi dvacet vteřin na google. A jediné, co jsem vygooglil, že to město vypadá jako Loket (smích). Házenkářsky to mám zatím uzavřené, je čas. Ale město je to moc hezké, těším se tam,“ hlásil Chmelík.

Dotaz, jak se těší na Vánoce, pak stočil znovu ke studiu. „Do té doby musím vyřešit spoustu zápočtů. Takže termín Vánoc beru jako zajímavý milník,“ glosoval.