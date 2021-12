Plzeňský Talent vyzve lovosické Lovce. A podpoří boj proti rakovině

„Je vždycky výjimečné a významné, když má zápas pomoci dobré a potřebné věci. Zároveň je to naše poslední extraligové utkání před vánoční pauzou a navíc proti Lovosicím, které jsou v tabulce hned za námi. Hned z několika důvodů je to pro nás důležité,“ prohlásil trenér Talentu Petr Štochl.

„Vlítneme do toho, budeme se snažit předvést co nejlepší výkon a bojovat za dobrou věc i body do tabulky,“ přidal se Tomáš Nejdl, levá spojka plzeňského klubu. „Ale také jsem zvědavý, jak ty růžové dresy budou na hřišti vypadat,“ usmál se.

Speciální růžové dresy půjdou po utkání do dražby Duel 15. kola extraligy proti Lovosicím, který v hale na Slovanech začíná v pátek v 19.15 hodin, odehrají házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje ve speciálních dresech s převládající růžovou barvou na podporu boje proti rakovině. Unikátní dresy vybraných hráčů budou následně partnerům k dispozici v dražbě, která se bude konat po skončení utkání ve VIP prostorech. Zbylé trikoty pro fanoušky se vydraží online formou. Veškerý výtěžek půjde na podporu neziskové organizace Liga proti rakovině. Každý návštěvník může přispět koupí vstupenky a speciální růžové připínací placky. Na YouTube kanálu Talentu navíc najdete speciální spot odkazující k této akci.

„Z mého okolí naštěstí osobní zkušenost s rakovinou nemám, ale s lidmi, kteří si touhle nemoci prošli, jsem se už setkal. Vnímám to tak, že každá ruka a každá pomoc za to stojí,“ mínil Nejdl.

Nejdl je jedním z hráčů Talentu, kteří se do sestavy vracejí po zdravotních trablech. Minulý víkend v Maloměřicích jej kouč šetřil, v úterní dohrávce v Novém Veselí už mladý kanonýr přispěl k výhře 32:26 sedmi trefami.

„Zranění či nemocní kluci jsou zpátky, to je pozitivní. Kádr je teď prakticky kompletní,“ kvitoval kouč Štochl. „Snažili jsme se v posledních utkáních některé hráče trošku pošetřit, aby dostali po zranění nějaký čas a nezahltili jsme je. Ale zároveň je teď mezi zápasy jen třídenní pauza, to není moc,“ varoval.

Přitom dnes půjde o souboj z čela tabulky. Druhý Talent a čtvrté Lovosice dělí pouhé dva body. Lovci mají za sebou čtyři výhry v řadě, jako jediní v soutěži zatím obrali o body lídra soutěže z Karviné.

„Musíme se koncentrovat naplno. Lovosice mají tradičně silný tým, který je velmi dobře takticky připravený, navíc s výraznými individualitami. Někteří hráči tam spolu vyrůstali odmalička, to se projevuje na spolupráci v malých skupinkách, dvojičkách či trojičkách,“ upozornil plzeňský trenér.

Přesto bude chtít Talent doma potvrdit pozici nejlépe střílejícího týmu v soutěži. „Snažíme se rychle zakončovat, útoků máme dost. A poslední zápasy se mi naše hra vcelku líbí,“ pochvaloval si Štochl.

Pátečním duelem ještě zápasový rok Talentu nekončí. Příští středu 22. prosince od 16.30 hodin nastoupí doma k semifinále Českého poháru proti Karviné!