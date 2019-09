Máš deset minut, řekl plzeňský trenér Chmelíkovi. Tak dal šest gólů

A přesně to udělal.

Ve vymezeném čase nasázel do sítě Zubří šest gólů, stal se nejlepším střelcem Talentu a výrazně pomohl k jasné výhře 36:27. „Říká se, že v nejlepším se má přestat,“ pousmál se 21letý levoruký střelec. Ale už vážněji vysvětlil. „Mám nějaké zdravotní trable, na celý zápas to není. Víc to nechci rozmazávat.“

Stoprocentně fit nebyl ani kapitán Vinkelhöfer, do utkání vůbec nezasáhl lehce zraněný Jakub Tonar. Přesto obhájce titulu z Talentu ukázal na startu ročníku sílu. Rivala, který před sezonou hodně zbrojil, pokořil rozdílem devíti branek, Valachům nepomhlo ani deset tref zkušeného leváka Řezníčka.

„Už v poločase jsem kroutil hlavou nad tím, že jsme nastříleli devatenáct gólů. Měl jsem od začátku z naší hry dobrý pocit, v útoku jsme hráli disciplinovaně, byl to týmový výkon. Kluci mezi sebou dobře komunikovali. Ustáli jsme i lehký výpadek v úvodu druhé půle. Když takhle budeme pokračovat, budu jen rád. A já doufám, že budeme čím dál tím lepší,“ pochvaloval si plzeňský trenér Michal Tonar.

Zubří se nadechlo jen zkraje druhé části, kdy během pěti minut snížilo na rozdíl jediné branky 20:19. Jenže pak rozjel svůj střelecký koncert Chmelík, domácí odskočili na 27:21 a v závěru svůj náskok ještě navýšili. „Kluci na střídačce mi pak říkali, že při jedné střele ani nevěřili, že to proměním, byl jsem ve velkém úhlu. Jenže tak to bývá. Když se vám střelecky daří, sebevědomí roste a jdete i do složitějších pozic, na které byste si jinak netroufli,“ líčil Chmelík.

Zato Zubří dohrávalo v útlumu. Vůbec se nedařilo na pravém křídle reprezentantu Jurkovi, další staronové akvizici týmu, připsal si jen dvě branky. „Doplatili jsme ale hlavně na špatnou defenzivu, ta nás trápila už posledních čtrnáct dnů přípravy. Dnes to bylo v obraně strašné. Gólmanům jsme vůbec nepomohli, protočili se všichni tři, ale neměli se na čem chytit. Na 27 nastřílených branek by se mělo vyhrát. Je nám jasné, na co se musíme do dalšího zápasu zaměřit,“ konstatoval Dušan Poloz, zklamaný kouč Zubří.

„Asi ještě potřebují trochu času na sehrání. Ale jsem přesvědčený, že do play off se s s nimi musí vážně počítat jako s velice silným rivalem,“ reagoval Chmelík.

Pokud to platí o Zubří, o Plzni dvojnásob. První zápas zvládla výtečně a soupeřům vzkázala, že s obhajobou titulu to myslí vážně. „Pár chyb by se našlo, ale jinak to byl výborný výkon. Šli jsme navíc do zápasu po dvou těžkých utkáních v Poháru EHF s islandským Haukarem, o to je cennější, jak jsme ho zvládli,“ řekl kouč Tonar.

Hned zítra čeká jeho tým další extraligový test v Brně. „Koukneme se na video a rozhodně nic nepodceníme,“ slíbil Chmelík.