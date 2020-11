Bez lidí mi restart nedává smysl, přemítá jičínský kapitán Šulc

Už loni byl na vážkách, jestli neukončí kariéru, jenže šíření nákazy covid-19 ukončilo sezonu předčasně. To velezkušeného házenkáře Ondřeje Šulce přimělo odchod do sportovního důchodu odložit.

Se začátkem letošního ročníku musel být spokojen. Jeho týmu se náramně dařilo, v extraligové tabulce je čtvrtý, jenže druhá vlna koronaviru soutěž na dlouhou dobu přerušila. Dnes se sice rozběhne znovu, ale pro Šulce se spoustou otazníků.

„My nejsme ani náhodou profesionální sport, každý z nás tady chodí do práce, moc nerozumím tomu, že by se mělo hrát třikrát v týdnu, aby se dohnalo manko, které jsme pauzou nabrali. To si myslím, že není reálné,“ říká rozpačitě Šulc.

Jak vy sám? Souhlasíte, aby se sezona znovu rozběhla?

Opravdu nevím. Na jednu stranu jsem samozřejmě moc rád, že se začne hrát, protože mi ten sport chybí, ale na druhou stranu si myslím, že to není to pravé ořechové. Házená super, ale hrát před prázdnými tribunami v komorní atmosféře, to úplně postrádá ten sportovní charakter.

Další, o čem se dá polemizovat, je testování. Co o něm soudíte vy?

Kapacity na testování v naší republice jsou rozhodně omezeny. My ty kapacity vezmeme jako sportovci. Necítím z toho, že by to bylo úplně košer.

Na sport se tedy těšíte, ale pochybnosti máte...

Přesně tak. Pochopil bych to, kdybychom byli plně profesionální sport, kdy by nám šlo o obživu, ale to rozhodně nejsme. V celé naší lize je asi 26 profesionálů, zbytek chodí do práce, spousta kluků studuje. Nemyslím si, že je až tak nezbytné soutěž začít hrát.

Souhlasíte tedy s názorem tenisového předsedy Iva Kaderky, že by měl začít pouze fotbal a hokej?

Asi jo. Ve čtvrtek se povolily basketbalové a volejbalové soutěže, kde to taky chápu, protože tam je těch profesionálů mnohem více. Chápu i snažení našeho svazu, že chtějí soutěže rozběhnout, protože kvůli situaci klubů a hlavně sponzorů je to potřeba. Ale jak už jsem říkal, proběhly informace, že aby se manko dohnalo, tak by se mělo hrát i třikrát týdně. To si myslím, že je naprosto zcestné. Nedokážu si představit, že celý týden chodím do práce a pak budu celý víkend cestovat po republice na zápasy. Tohle řešení by z mého pohledu bylo to nejhorší, co by tu mohlo být. Říká se, že jsme poloprofesionálové, ale já bych spíše řekl, že jsme amatéři.

Už minulou sezonu jste chtěl svoji bohatou kariéru ukončit, nakonec jste se ji kvůli nedohrání soutěže rozhodl o rok prodloužit. Necítíte určité rozčarování ze situace, která tu je?

Je pravda, že jsem to říkal. Možná jsem to měl udělat, ale nepočítal jsem s tím, že se to stane znova. I v tomhle směru jsem dost na vážkách a zatím neplánuju, že bych za rok ještě měl hrát.

Mrzí to i z hlediska sportovního? Začátek sezony se vám povedl znamenitě.

To mě mrzí ze všeho nejvíc. Tenhle korona stav nám přerušil dobře rozdělanou práci. Opravdu jsme tu formu měli výbornou. Hráli jsme slušné zápasy, kvalita tam byla bezpochybně vidět. Měli jsme to hezky rozjetý, bohužel nás to zase takhle zastavilo. Jsem moc zvědavý, jak to teď bude vypadat.

Kolik jste toho stihli odtrénovat? Toho času opravdu moc nebylo.

To vám můžu říct naprosto přesně. Se čtvrtečním tréninkem jsme stihli šest jednotek.

Může to být problém vzhledem k případným zraněním?

Samozřejmě. Toho se rozhodně všichni bojí, protože zápasový i tréninkový rytmus byl narušen. Za dva týdny se to společným trénováním rozhodně nedá dohnat. V zápase do toho jde každý naplno. Musíme doufat, že se nikomu nic nestane.

Jak jste trénovali během pauzy?

My jsme měli od kondičního trenéra individuální plány, které jsme se samozřejmě snažili plnit, ale v žádném případě vám to nemůže nahradit tu házenou samotnou. Jak z toho vypadnete, nejste v kontaktu s těmi lidmi, nehraje se, nemáte balón, tak to všechno odchází strašně rychle. Z toho určitou obavu mám také.

Věříte, že když už se sezona znovu rozběhne, že se dohraje?

To je dobrá otázka (směje se). Těžko říct, já opravdu nevím, ale byl bych moc rád, aby se to už dohrálo. Ale uvidíme, co přijde zase na jaře.

Bez fanoušků asi hrát až do jara nechcete...

To je přesně to. Jak už jsem říkal, bez nich to ztrácí ten pravý smysl. Když se nad tím zamyslím, bez plných tribun mi to přijde zbytečné hrát. To prostě není vůbec ono.

Je pravda, že domácí prostředí dělá v házené hodně.

Naprostá pravda, navíc v našem statusu, kdy nejsme profesionálové, tak to hrajeme víceméně pro ty lidi. Třeba se situace zlepší a vše se vrátí do normálu, to bych si moc přál.