Ideální by nyní asi bylo měsíc jen trénovat, míní plzeňský Vinkelhöfer

„Po té pauze by asi bylo ideální, kdybychom měli měsíc na trénování bez zápasů. Hrát ostrý duel jen po jednom týdnu tréninku, to nebude nic jednoduchého,“ míní Petr Vinkelhöfer, třicetiletý křídelník a kapitán plzeňského klubu.

Maloměřice zatím v sezoně nebodovaly. Je to pro vás alespoň z tohoto pohledu výhoda?

Nemyslím si, že to hraje roli. Pokud bychom hráli s Duklou, i tak by to bylo pro všechny stejné, protože i Dukla má za sebou jen týden tréninku stejně jako my. Nemám pocit, že by měly být Maloměřice úplně ideální soupeř na rozehrání.

Ale to, že se zase můžete vrátit ke své práci, vítáte, nebo ne?

Jasně, všichni jsme přivítali, že můžeme být znovu spolu v hale. Předtím jsme trénovali jen individuálně, nebylo příjemné pořád jen běhat venku a posilovat doma.

Bude třeba znovu najít formu?

Pauza byla pro všechny stejná. Ale samozřejmě je nepříjemné, že jsme neměli dlouho míč v ruce. V těch prvních zápasech se to asi může projevit na sehranosti a technických chybách.

Je to v Plzni o to složitější, že máte od léta nové trenéry a zvykáte si na změny v herním stylu?

Ono těch trenérských změn v extralize bylo obecně extrémní množství. (úsměv) Pořád si na něco zvykáme. Ale zase trénujeme pohromadě a máme prostor to nějakým způsobem dohnat.

Do poslední chvíle nebylo oficiálně potvrzené, že se o víkendu bude hrát. Jak jste to vnímal?

My se připravovali celý týden tak, že se hrát bude a že se začne desátým kolem. Co se děje někde nahoře, to stejně neovlivníme. Já se soustředím na nejbližší zápas.