Hrát chceme, zní z Jičína. Nakonec s tím souhlasí i kritik Šulc

„Komentář Ondřeje Šulce je vyjádřením jeho osobního názoru, který neodpovídá postoji našeho klubu. Náš klub obnovení extraligy uvítal, je v našem společném zájmu, aby se házená znovu rozběhla, hrát chceme a činíme pro to všechny nutné kroky,“ píše se ve stanovisku klubu, které se týká Šulcova vyjádření. Podobně reagoval i házenkářský svaz.

Šulc se v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz vyjádřil v tom smyslu, že po krátké možnosti přípravy, navíc bez diváků a s programem, který je pro řadu družstev vzhledem k tomu, že jejich hráči se házenou zabývají při civilním zaměstnání, více než náročný.



Při pohledu zpět svá vyjádření mírnil: „Mrzí mě, že celý rozhovor vyzněl negativně, takto jsem to určitě nemyslel. Moje vyjádření byla z velké části ovlivněna frustrací ze zranění, které jsem si přivodil na tréninku chvíli před samotným rozhovorem. Ihned mi bylo jasné, že do utkání v Brně nezasáhnu, což mě logicky negativně ovlivnilo,“ uvedl jeden z nejzkušenějších borců jičínského družstva.

„Stojím si za tím, že necelé dva týdny tréninku v hale jsou opravdu málo a mohou přinést mnohem víc podobných zranění, čehož se trochu obávám a nikomu z hráčů nepřeju.“

Jičínští v sobotu do Brna opravdu odjeli bez zraněného Šulce, vyhráli tam těsně 28:27 a potvrdili dobrý vstup do jinak nelehké sezony, do včerejšího podvečera byli v čele tabulky. „Vím, že se spousta lidí snažila, aby se extraliga znovu naplno rozeběhla, a já tuto snahu rozhodně podporuji. Bohužel svá slova zpět vzít nemůžu, každopádně věřím, že soutěž bude pokračovat a dohraje se,“ uvedl Šulc.