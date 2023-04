Play off si nenecháme utéct, zní od olomouckých házenkářek

V nedělním špíle totiž Plzeň porazila Zlín a matematicky se tak o dvě poslední postupové příčky stále perou tři týmy – Olomouc, Plzeň a Kynžvart. Hanačky čeká příští sobotu výlet do Stupavy, kde potřebují získat alespoň bod.

Slovenky přitom za celý ročník uhrály pouze jeden bod. I kdyby se olomoucká mise nevyvedla, musela by Plzeň bodovat se suverénní Dunajskou Stredou, jež prohrála jen třikrát z jedenadvaceti duelů. „Do Stupavy pojedeme samozřejmě pro výhru, play off máme na dosah a v žádném případě si ho nenecháme utéct,“ nabádá pivotka Adéla Protivánková.

Nepostup do play off by Olomoučanky považovaly za velký neúspěch, vždyť loni získaly bronzové medaile a rok předtím skončily čtvrté. Žel, na finále čekají od roku 2009. Realizační tým byl letos po početných změnách v kádru připraven na tuhé boje. „Hrát o medaile bude letos velký problém. Potřebujeme, aby se mančaft dal do kupy,“ líčil před časem pro MF DNES kouč Zory Libor Malínek.

„Ano, máme teď velmi mladý tým. Každopádně já to vnímám jako velké pozitivum, holky jsou nahecované a dřou. Ambice jsou hodně vysoké,“ odvětila dvaadvacetiletá Protivánková.

Takže medaile? „Určitě,“ řekla Protivánková. „Jdeme postupně, loni to byl bronz, teď to bude nejhůř stříbro,“ zasmála se. První krůček mohla Zora udělat už v sobotu, jenže po vyrovnané přetahované nakonec v repríze loňského zápolení o bronz nestačila na Kynžvart.

„Prohra se těžko hodnotí. Zvláštně když jsme hrály doma před našimi fanoušky. Rozhodně si nemyslím, ze bychom Kynžvart podcenily, to v žádném případě,“ míní Protivánková. „Celý týden jsme se připravovaly, věděly jsme, co máme dělat, trénovaly jsme útok na jejich obranu ve formaci 1:5,“ prozradila.

První půle skončila smírně 11:11, na začátku druhé se vedení přelévalo ze strany na stranu, Kynžvart se do rozdílového vedení dostal v 53. minutě po vyloučení Claudie Roupcové. „Bylo to hodně nervózní utkání z obou stran. Zlomilo se to až na konci, kdy jsme udělaly pár technických chyb a neproměňovaly šance. Tahle prohra mrzí, play off už jsme mohly mít jisté,“ ví Protivánková.